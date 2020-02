El último video viral les encantó. Sí, el de los dos hombres tomando un poco de alcohol que se ponían como locos por una simple cucarachita.

El de hoy también está buenísimo. Todo arranca con un señor abriendo la puerta de lo que parece ser su trabajo.

Cuando abre, hay muchísimos ataudes. Empieza a limpiar uno y canta. Todo estaba bien hasta que una voz, que no sabemos de donde salió, le continuó el tema.

Claro, se pegó un susto bárbaro y salió corriendo. No sabemos si el video está trucado, imaginamos que sí, pero nos encantó.

El título del film lo dice todo: ""Gracias al creador de Tik Tok de verdad me has cambiado la forma de ver la vida te juro que no voy a desinstalar esta app en mi vida".

+ El video:

Gracias al creador de Tik Tok de verdad me has cambiado la forma de ver la vida te juro que no voy a desinstalar esta app en mi vida. pic.twitter.com/XAwZJ9kzIa — ���������� (@ciriced_) February 17, 2020

