Ultimamente nos están encantando los videos de ramas diabólicas. Cuando jugás con fuego, un día te podés quemar. Y sí, ¡para qué te subís!

Bueno, hoy les traemos un nuevo viral que se hizo en Twitter. En el mismo se puede ver a un hombre trepándose a un arbol.

La mujer que lo está filmando dice bien clarito "No te vayas a morir, ya bájate. Es un arbol seco, bajate, si se muere este hombre no me hagan responsable, yo sólo se lo voy a subir a Facebook..".

¿Y qué pasó después? Claro que sí, mis queridas amigas y amigos, el hombre se fue derechito al piso.

Salió sin lesiones, pero se dio un golpazo que, seguramente, le enseñó muchas cosas...

+ El video que se volvió viral:

pic.twitter.com/yaz2SjCOvQ — Porq Los Hombres Viven Menos (@vivenmenos) January 28, 2020

