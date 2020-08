Vignolo lo apuró y Ruggeri no dudó: "Mbappé en la cancha de Olimpo no la toca"

Apenas finalizada la final de la UEFA Champions League entre Paris Saint Germain y Bayern Munich, comenzó Fox Sports Radio para debatir sobre todo lo sucedido.

El conjunto alemán mostró mucha superioridad dentro de la cancha pero apenas con un gol en el segundo tiempo le alcanzó para quedarse con la 'Orejona'.

Analizando un poco el rendimiento de las principales figuras del PSG, que no pudieron aparecer del todo en el duelo definitorio, Óscar Ruggeri terminó soltando una llamativa frase.

Pasa que Sebastian Vignolo lo fue presionando, hasta consultarle si en el fútbol argentino Kylian Mbappé rendiría lo mismo.

"MBAPPÉ EN LA CANCHA DE OLIMPO NO LA TOCA"#90MinutosFOX - Oscar Ruggeri habló del jugador francés y como se sentiría jugando en el fútbol argentino. pic.twitter.com/VGs7kF2oob — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 23, 2020

"En la cancha de Olimpo no juega, no la toca. Laspada se lo come", tiró el 'Cabezón' trayendo el nombre de Mauro, defensor argentino.

Tranquilos, todo esto fue entre risas. Seguramente ninguna duda de las capacidades del campeón del mundo con Francia.

