Rememorando su trabajo como futbolista durante el proceso de Gustavo Alfaro como entrenador de Boca, Franco Soldano recordó los partidos en los que tuvo que jugar como volante.

"Como jugador uno no se puede negar. Cometí errores propios del desconocimiento de la posición", indicó el artillero en conferencia de prensa este jueves.

En su clásica editorial para abrir un nuevo programa de 90 Minutos, Sebastián Vignolo optó por dedicarle unas palabras plagadas de admiración al ex jugador de Unión.

"A Soldano, en su momento, le dieron una responsabilidad: jugar algo que él no sentía. Nosotros, los periodistas, lo evaluamos como que jugó en el lugar que no sentía. Casi que pasó a ser ridicuilizado... un 9 que pasó a jugar de 8", abrió el conductor de 90 Minutos.

Acoplándose y dándole razón a las palabras emitidas por el goleador sobre aquellos encuentros en los que se avocó más a marcar que a atacar, el periodista prosiguió: "Le sirvió al técnico, no le sirvió a Soldano. Lo marcó en la conferencia de prensa. Le metió ganas y entusiasmo, pero no era su puesto. Soldano quedó prácticamente olvidado".

Llenando de elogios a Soldano por su predisposición constante con la camiseta del Xeneize, Vignolo cerró: "¿Saben dónde lo destaco? El tipo conoce sus limitaciones. Soldano sabe que si no se rompe el lomo y no corre no juega, porque no es Palermo ni tiene el promedio de gol otros delanteros. Lo tendrá que suplir con sacrificio y esfuerzo. Mucho peor es aquel que se cree más de lo que es".

A Franco Soldano le preguntaron por su posición en los últimos partidos contra River. Y esta fue su opinión... �� pic.twitter.com/ubSEHCb4ek — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 6, 2020

