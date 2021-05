ESPN F12: Mariano Closs comparó a Soldano con un jugador del PSG

La derrota de Boca de ayer fue algo que no estaba en los planes, aunque todos sabían que la alineación que salió a la cancha ayer no era la ideal de Miguel Ángel Russo y los rendimientos bajos de algunos protagonistas justifican el resultado. Para Mariano Closs, la postura del Xeneize no fue la mejor para ir a buscar los tres puntos de visitante en una Copa Libertadores y dio a entender que la idea de juego le jugó más en contra que la formación que jugó anoche.

Sin embargo, eso no deja de lado de que el club de la Ribera tuvo puntos bajos a nivel individual, que post-partido fueron fuertemente señalados por los hinchas. Uno de ellos fue Franco Soldano, uno de los resistidos por el pueblo xeneize que tuvo muy poca participación y presencia en el ataque del conjunto argentino.

En una comparación muy particular, Closs aseguró que el caso del ex-Unión de Santa Fe se asemeja al de un futbolista del PSG, que ayer fue titular en la derrota ante Manchester City: "A Soldano no le dan la pelota. Yo hice el partido de Champions ayer y a Icardi no le dan la pelota porque no le tienen confianza".

Justamente en esa semifinal de Champions League, el relator de la transmisión advirtió en reiteradas oportunidades que el goleador argentino participó muy poco del juego. Tal es así que Mauricio Pochettino decidió poner a Moise Kean en su lugar a los 17 minutos del segundo tiempo.

"Por ahí es moda que los centradelanteros no tengan que tocar la pelota y tengan que arrastrar marcas y correr. ¿Sabés lo lindo que es tener un 9 al que le tengas confianza y hagan goles?", preguntaba el conductor refiriéndose al atacante y agregó: "A Soldano no se la dan, no creo que no se muestre. Salvo que el ya tenga en la cabeza que tiene que laburar porque se lo pide Miguel y se olvidó de ser centrodelantero".

