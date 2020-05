Von Miller reveló la manera de dejar a Patrick Mahomes sin Super Bowl

Patrick Mahomes se ha ganado, y con razón, el ser catalogado como el mejor jugador de la NFL en la actualidad. Ya campeón de un Super Bowl a sus 24 años, ha evolucionado la posición de quarterback, llevándola a un siguiente nivel. No sólo por aire, sino que Pat destruye todo lo que está a su alcance también por tierra.

Mahomes es el terror de cualquier defensiva. Sus impensados movimientos lo han vuelto indescifrable, por lo que resulta muy difícil contenerlo. ¿Dejarlo sin puntos en todo un partido? Misión casi imposible. Y así lo definen también sus colegas de diferentes equipos.

Von Miller es uno de los mejores jugadores de la liga. Ganador del Super Bowl en el 2016, el ocho veces Pro Bowl no deja de ser impresionado por Mahomes y, en diálogo con The Washington Post, reveló que la única manera de frenar a Kansas City Chiefs no es con defensiva, sino con mejores ofensivas.

“Solo tenemos que sumar puntos. Tenemos que anotar en ataque porque no puedes y no es inteligente entrar en el juego y decir que vamos a mantener a Patrick Mahomes sin puntos”, reveló. Además, el linebacker de Denver Broncos trató de “hipocresía” a aquellos que hablan sobre cómo frenar las embestidas del QB de los Chiefs.

Lo de Mahomes va en serio. En la temporada 2018, a pesar de no ser campeón, se unió a Peyton Manning como los únicos jugadores en la historia con 50 pases de touchdown y 5.000 yardas en una sola temporada. Solamente se lo puede detener sin más títulos con mejores ofensivas.

