Patrick Mahomes jugará el cuarto Super Bowl en las siete temporadas que lleva en la NFL, y cuando todos parecían rendirse ante el quarterback de Kansas City Chiefs al punto de empezar a compararlo con Tom Brady, la cuenta de X ‘Inside The NFL’ (Adentro de la NFL) público un video que mostró el mal estado físico que tiene el QB de los Jefes.

Los Chiefs dieron la sorpresa al ganar como visitantes 17 a 10 puntos contra Baltimore Ravens en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana. De esta manera, Mahomes buscará ganar el tercer Súper Tazón de su carrera cuando enfrente a Brock Purdy y San Francisco 49ers en el Super Bowl 2024 el domingo 11 de febrero a las 18:30 ET.

En la previa al Super Bowl LVIII, una de las cuentas oficiales de la NFL en X decidió publicar el video de los festejos de Kansas City Chiefs por ser los campeones de la Conferencia Americana. Primero apareció el entrenador en jefe Andy Reid diciendo que “por si no lo sabías, vamos al Super Bowl, cariño. Oye. Sí, es cierto. Y no hemos terminado. Todavía tenemos uno más”. Luego llegaría la polémica por los kilos demás que tiene Patrick Mahomes.

“Gran trabajo hoy (28 de enero). Como he estado diciendo. Aún no hemos terminado. Oye, Jefes en tres. Uno, dos, tres…”, sostuvo Mahomes y la polémica iba a estallar en tres, dos, uno. Las cámaras de la NFL mostraron el exceso de grasa que tiene el quarterback de los Chiefs en la zona abdominal. En otras palabras, revelaron la barriga y el mal estado físico que tiene. Por supuesto que esto llegó a Patrick, quien no dudó en tener una épica reacción.

Patrick Mahomes venía de sorprender al mundo de la NFL porque en la victoria contra Baltimore Ravens recibió un golpe a las piernas por parte de los más de 138 kilogramos de peso de Justin Madubuike y no le pasó nada. El mariscal de campo pudo haberse lesionado de gravedad, pero logró una contorsión para poder pararse. Eso se entrena. Entonces… ¿Por qué apareció con unos kilos demás? El mismo quarterback de Kansas City Chiefs iba a revelar cómo se sintió al respecto.

La épica reacción de Mahomes al ver que la NFL publicó su mal estado físico

Cuando se dio cuenta que una de las cuentas de la NFL había publicado su mal estado físico, la épica reacción de Patrick Mahomes fue preguntar que “¡¿¡¿Por qué me tienen que hacer ver así?!?!?” junto a tres emojis de una cara riéndose. ¿Y así cómo Pat? El mismo quarterback de Kansas City Chiefs respondió que lo hicieron ver “¡¡¡como si tuviera hijos!!!”. ¡Oh, oh! Fueron más que evidentes esos kilógramos de peso que tiene demás. ¿Ventaja para San Francisco 49ers en el Super Bowl 2024?

Tom Brady responde por qué no se puede comparar con Patrick Mahomes

En la previa al Super Bowl LVIII Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers, Tom Brady explicó en el programa ‘El Show de Pat McAfee’, de ESPN, por qué no se puede comparar con Patrick Mahomes: “En mi opinión, no hay nada que Patrick (Mahomes) pueda hacer que me quite lo que intenté lograr en mi carrera y no hay nada de lo que hice que pueda restarle valor a lo que él está tratando de lograr. Lo único que intenté fue ser lo mejor que podía ser. Nunca podría ser Steve Young. Nunca podría ser Joe Montana. Nunca podría ser Dan Marino o John Elway. Estos son mis ídolos de la infancia. Y tuvieron carreras increíbles y pusieron todo lo que pudieron en su carrera y realmente lo respeto. Simplemente trate de hacer lo mismo”.