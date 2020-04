Yadier Molina podría tener nuevo uniforme

Yadier Molina es sinónimo de referencia para la organización de los Cardenales de San Luis; equipo con el que ha pasado toda su carrera en MLB y además de eso, logrando una gran cantidad de objetivos importantes con el equipo, convirtiéndolo en uno de los mejores receptores de la historia de la franquicia y de la liga. A pesar de todo esto, puede que la relación entre ambas partes pueda desvincularse.

Según el mismo puertorriqueño ha confesado a la reportera Marly Rivera de ESPN, que podría considerar la agencia libre en caso de no llegar a un acuerdo con los Cardenales de San Luis para jugar al menos las siguientes tres temporadas. Recordemos que Molina había firmado una extensión de contrato con los Cardenales que culmina al final de la temporada 2020.

En este caso, Molina, quien cumplirá 38 años en julio, declaró que quería jugar varios años más, pero solo si era con el uniforme de los Cardenales de San Luis. Expresando firmemente que quería continuar explorando una extensión hasta 2022 con el equipo, pero que estaría abierto a buscar opciones con otros conjuntos si no se llegara a un acuerdo estable.

"Antes había dicho que si no era con San Luis, me iría a casa, que si no podíamos llegar a un acuerdo, me retiraría. Pero toda ésta situación con la pandemia ha cambiado absolutamente todo. En éstos momentos, pienso jugar al menos por otros dos años. Obviamente San Luis es mi primera opción, pero si no podemos llegar a un acuerdo, estoy dispuesto a probar la agencia libre. Antes de la pandemia estaba 50/50 seguro de que ésta sería mi última temporada, hoy sólo quiero jugar". Afirmó el receptor Yadier Molina.

Yadier tuvo su debut con los Cardenales en la temporada 2004, y desde entonces ha sido el titular indiscutido en la receptoría de San Luis, ganando en el proceso 9 Guantes de Oro, 9 nombramientos al Juego de Estrellas, dos Series Mundiales y registrando 4 Guantes de Platino y un Bate de Plata. Número que hablan por su propia cuenta. Por ahora el futuro de Yadier es incierto así como también el comienzo de la MLB para esta temporada. Al transcurrir los días todo podrá cambiar, lo que sí es seguro, es que seguiremos disfrutando del receptor puertorriqueño en los terrenos de juego.

