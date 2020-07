Yoenis Céspedes se olvidó de las lesiones y volvió con un tremendo jonrón

Uno de los regresos más esperados en los New York Mets era el de Yoenis Céspedes, quien venía arrastrando una serie de lesiones que no lo dejaron jugar en la MLB desde julio de 2018. El pelotero cubano no podía regresar de otra forma que con el poder de su bate.

En un juego estelar de pitcheo entre Jacom deGrom y Mike Soroka, el marcador no se movió de dos grandes ceros durante siete entradas hasta que llegó Céspedes en la parte baja de este inning y demostró que dejó a un lado las lesiones: está intacto a la hora de batear.

Yoenis Céspedes, bateador designado de los Mets (Getty Images)

¿La victima? El relevista de los Braves, Chris Martin ¿y el resultado? Un cuadrangular solitario de Céspedes a 406 pies de distancia con una velocidad de salida de 103.5 millas por hora. Primera carrera en el marcador y se vio por primera vez en el 2020 la mítica manzana en el Citi Field.

Otra de las grandes jugadas de este juego la realizó Ender Inciarte con un salto descomunal para atrapar la pelota que salía por el jardín central y era un cuadrangular cantado de Jonathan Davis. Los Braves aguantaron hasta que apareció el poder del pelotero cubano.

Desde el 20 de julio de 2018, Céspedes no conectaba un jonrón en las Grandes Ligas, y tras una serie de lesiones, parace estar listo y promete dar de qué hablar como bateador designado de los New York Mets.

