Bailando en familia: Floyd Mayweather le enseña a su hijo cómo boxear

Quién pudiera entrenar el jab teniendo como maestro a Floyd Mayweather, multicampeón mundial de boxeo en cinco categorías diferentes (superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter), que decidió retirarse del profesionalismo con un récord de cincuenta peleas ganadas y ninguna perdida. Cualquier aficionado al pugilismo tendría ese deseo, que sin embargo es exclusivo de su hijo durante esta cuarentena.

Para no perder la costumbre durante el aislamiento que exige la situación de emergencia sanitaria que atraviesa casi todo el planeta a causa de la expansión del coronavirus, Money acudió a un gimnasio casi vacío, a excepción de la familia, para practicar algunos movimientos básicos del boxeo junto a Koraun. Un breve video que se filmó durante ese entrenamiento no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Kouran, de 20 años, tiene otros tres hermanos: Zion Shamaree, Iyanna y Jirah. Viene de recibir un duro golpe por la muerte de su madre, la actriz Josie Harris, el pasado 10 de marzo de 2020, en Santa Clarita, California. El propio Floyd Mayweather la recordó días después mostando que siempre guardó por ella un gran cariño y definiéndola con ocho fotos que publicó en su cuenta de Twitter como su roca, su amor, su ángel y su corazón.

Padre y entrenador. Floyd Mayweather Jr enseñándole a su hijo Koraun. ¡Lujazo! pic.twitter.com/02wltHtVMo — Campeones en el Ring (@CampeonesAM890) April 6, 2020

El joven Kouran tiene una gran popularidad en las redes sociales, con más de trescientos cincuenta y seis mil seguidores en Instagram. Allí, suele compartir postales de una vida lujosa, una gran afición por los autos y los deportes, así como por salir de fiesta con sus amigos. En su perfil, sin embargo, lleva siempre el recuerdo de su madre en una foto, de cuando él era todavía un niño.

Pese a que en su última aparición mediática se lo vio arriba del ring junto a papá Floyd, no parece que el boxeo vaya a ser una actividad a la que quiera dedicarse de manera profesional, aunque por la pulcritud de sus movimientos, tan al estilo de su padre, no faltara quien crea que podría hacerlo. De momento, no es más que uno de sus tantos hobbies trasmitidos por herencia familiar.

Lee También