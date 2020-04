Eddy Reynoso le puso freno a los deseos de Ryan García

Con apenas 21 años y un invicto de 20 peleas en su carrera como profesional, el americomexicano Ryan García ha tomado ese impulso que lo hace sentir capaz de todo y no quiere dejar que nada lo detenga. Tal vez por eso, el campeón Plata ligero del Consejo Mundial de Boxeo insiste en que llegó su momento de pelear por un título mundial.

Sin embargo, el que no parece pensar de la misma manera es precisamente su entrenador Eddy Reynoso, quien dejó claro que no tiene ningún apuro en que su pupilo enfrente a un campeón mundial de su categoría. "Antes de ir por la corona mundial, me gustaría un par de peleas más, en las últimas tres peleas hemos peleado cuatro rondas, él necesita aprender más", expresó, categórico.

Y agregó: "Nos faltan dos o tres peleas, no porque no pueda vencerlo en este momento, puede vencer a cualquiera, por encima del ring puede vencer a un campeón, pero para obtener más posibilidades, debe tener mayor aprendizaje y entrenamiento, le falta un poco más de experiencia. Veamos si este año se puede lograr".

En el único combate que Ryan García realizó este año, el 14 de febrero ante el tico Francisco Fonseca en California, ganó con un nocaut categórico en el primer round. También había resuelto a máxima velocidad su última pelea de 2019, con nocaut en el primero al filipino Romero Duno, el 2 de noviembre en el MGM Grand Arena de Paradise.

Poniendo el foco en las palabras de Eddy Reynoso y la necesidad de que su pupilo gane experiencia, lo cierto es que las contingencias no juegan a su favor. La emergencia sanitaria que provocó la propagación del coronavirus en el mundo tiene frenado al mundo del deporte sin fecha cierta de regreso. Dado el panorama, no parece que Ryan García vaya a poder subir muchas veces al ring este año.

