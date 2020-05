"Un muchachito malcriado": Iván Mejía destruyó a James Rodríguez en entrevista

��Iván Mejía, en el Corrillo de Mao��: "James no triunfó en el Real Madrid porque dejó de ser jugador de fútbol, para convertirse en una figurita, aquí la culpa no es de los DT, la culpa es del propio James, que si fuese por Queiroz no lo llama más a la selección". pic.twitter.com/Nu82hr3eUR