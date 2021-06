Marcell Ozuna podría perder su contrato con los Atlanta Braves de ser encontrado culpable

El panorama de Marcell Ozuna no luce nada alentador. El jardinero dominicano de los Atlanta Braves afronta una posible condena entre tres y 20 años de prisión por una supuesta agresión doméstica en contra de su esposa, Génesis, por la que fue apresado el pasado sábado por la policía de Atlanta y que pone en peligro su carrera en el béisbol.

De encontrarse culpable, Marcell Ozuna no podría disfrutar nada del jugoso contrato por 65 millones que firmó con los Atlanta Braves en el 2020. Si bien el contrato no puede ser desechado de forma unilateral por parte del equipo, el jugador pasaría a una lista en la que el equipo no tiene la obligación de pagarle al jugador.

De acuerdo con el reglamente de las Grandes Ligas queda establecido que: "un jugador en la lista inelegible no será liberado incondicionalmente y no recibirá paga mientras se encuentra en dicha lista, ni aún saliendo de la misma y antes que pasen 30 días de su restitución y que sea elegible para participar en juegos".

Liberado tras pagar una fianza

Marcell Ozuna fue liberado el lunes luego de comparecer ante la Corte Magisterial del Condado de Fulton, en el que se le estableció una fianza de unos 20 mil dólares (que ya fue pagada) y la prohibición de tener algún contacto con su esposa Génesis y sus hijos mientras dure la investigación.

A pesar de su salida, las cosas no parecen estar bien encaminadas para Marcell Ozuna, quien de acuerdo con los agentes policiales que lo detuvieron en su casa en Atlanta, habría agredido a su esposa, a la que habría tomado por el cuello y arrojado contra de la pared, además de golpea en varias ocasiones con su mano izquierda.

Trascendió que la disputa entre Ozuna y su esposa se debía a una infidelidad y que pasó a mayores cuando el jugador supuestamente terminó agrediendo a la mujer, a quien habría amenazado con un cuchillo. Los abogados del jardinero informaron esta semana que la pareja está en trámites de divorcio.

