MLB: Estas son las exigencias de DJ LeMahieu para firmar con New York Yankees y cualquier otro equipo

DJ LeMahieu está en boca de todos en estos momentos , luego de rechazar una oferta formal realizada por New York Yankees para hacerse con sus servicios (nuevamente), pues el jugador no estuvo convencido por los 18.9 millones de dólares que el equipo colocó sobre la mesa de negociación para contar con él en la temporada 2021 de MLB.

El jugador ha manifestado en reiteradas ocasiones estar contento con su estadía en 'La Gran Manzana', sin embargo, eso no significa que aceptará cualquier oferta que llegue a su puerta, dado que primero desea acordar un buen pacto que le beneficie ampliamente en Grandes Ligas.

Dicho beneficio viene acompañado de tiempo y dinero, es decir, LeMahieu no estampará su firma sobre ningún papel que no ofrezca, al menos, más de dos temporadas en el mejor beisbol del mundo a cambio de 24 millones de dólares como mínimo, según informó George A. King III en The New York Post.

El futuro de DJ LeMahieu

Como bien se mencionó anteriormente, el toletero aclaró que se siente a gusto en Nueva York, lo que coloca en ligera ventaja a organizaciones como New York Yankees, e incluso New York Mets, quienes también realizaron su respectiva oferta para convencer al LeMahieu.

Por si fuera poco, Toronto Blue Jays también sacó su poder de convencimiento a relucir, sumándose a la puja por el pelotero con una oferta que por el momento se desconoce, así que el futuro del Campeón Bate de la Liga AMericana en 2020 parece prometedor.

Finalmente, lo más sensato parece volver a vestir la camiseta de los Yankees, novena en la cual podría jugar en la primera base si la institución se desprende de Luke Voit, ahora de no ser así, LeMahieu puede tranquilamente ser el camarero de 'Los Mulos del Bronx', mientras que Gleyber Torres sería campo corto y Voit permanecería en la inicial.

