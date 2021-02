MLB: No empieza la temporada aún y ya un pelotero anunció que no jugará en 2021

La pandemia de coronavirus lleva más de un año azotando países a lo largo y ancho del mundo, pero con los Estados Unidos se ha ensañado de manera firme, convirtiendo a esa nación en el foco principal del virus, por lo cual los deportes no escapan de esta situación, entre ellos la MLB.

De por sí, la zafra pasada fue extraña, atrás quedaron los 162 partidos de la ronda regular para darle paso a solo 60 compromisos. Además, jugadores con mascarillas, poco público en las gradas y excaso contacto físico fueron las características de la Gran Carpa.

Aún así no faltó la emoción y pudimos ver a Los Ángeles Dodgers proclamarse campeones, pero muy en el fondo sabemos que hubiese sido mejor que la campaña gozara de todos sus aditivos normales y corrientes. Justamente, parece que la situación no va a cambiar en 2021, razón por la cual el primer pelotero de Las Mayores ha decidido no jugar.

El primer pelote en bajarse del barco

Se trata de Ian Desmond, de Colorado Rockies, quien confesó en su cuenta oficial de Instagram no sentirse seguro para jugar, por lo cual prefiere estar en este periodo de tiempo con su familia, aunque enfatizó que la decisión se es un "por ahora", mientras ve cómo se desenvuelve este asunto de la pandemia.

Lo cierto es que todavía no inicia la temporada 2021 de manera oficial y ya surgió el primer abandono, el cual es perfectamente entendible, pues antes de ser deportistas profesionales son seres humanos, padres de familia y esposos que colocan a su familia como prioridad principal.

