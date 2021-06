Porzingis y Hardaway Jr: ¿Quién es la segunda espada de Doncic en Dallas?

Dallas Mavericks terminó su temporada NBA en una apasionante serie contra los Clippers que llegó al séptimo juego en la primera ronda de los Playoffs, donde lamentablemente fueron derrotados otra vez por el equipo angelino, como en la burbuja de Disney, el año pasado.

Con la derrota, y viendo que Luka Doncic fue quien tuvo que cargar con todo el peso de la ofensivo, se generaron dudas acerca de los otros jugadores, más específicamente, el letón Kristaps Porzingis. Según Tim MacMahon, periodista de ESPN, el ala-pívot esta frustrado y siente que es un extra, más que una co-estrella jugando al lado del esloveno. El asunto es uno sensible ya que es muy notorio que en la cancha, los europeos no tienen mucha química e incluso no interactuan entre ellos.

La realidad es que Porzingis sirve de señuelo debido a su amenaza como tirador, lo que abre espacios para que Luka pueda actuar con facilidad, pero "KP" esta fastidiado con lo poco que lo involucran en jugadas. El jugador lo describió como una "batalla mental" el tener que jugar un rol muy incómodo y poco protagónico para su gusto (y para su contrato).

Tim Hardaway Jr., por otro lado, jugó un rol clave en la temporada, aceptando ser el sexto hombre y rindiendo de manera excepcional en ese apartado. En Playoffs su rendimiento no decayó. El problema es que ahora es agente libre, y le saldrá caro a Dallas mantenerlo, si así lo desea. Igualmente, el coach Rick Carlisle dijo que firmarlo era una prioridad.

Los números de Porzingis y Hardaway Jr en Playoffs

A pesar de que el letón debería ser la segunda arma de este equipo, en los Playoffs de la NBA, el que cumplió ese rol fue el escolta. Sin contar el séptimo juego, que fue el peor de ambos, Tim promedió 18 puntos y 3.7 triples por partido con porcentaje de 45.8% en tiros de tres, mientras que Kristaps tuvo 12.7 puntos y 1.3 triples con 36.4%. Los números hablan por sí solos. Estará en Dallas decidir qué hacen con ambos jugadores.

