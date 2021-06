Shaquille O'Neal ataca a LeBron James por unos comentarios

LeBron James y sus Lakers cayeron en la primera ronda de los NBA Playoffs ante Phoenix Suns y su temporada terminó de manera prematura. Ahora, el alero tiene tiempo de descansar y opinar de temas variados, y también recibe críticas por sus opiniones.

Luego de las numerosas lesiones en los Playoffs, sobre todo de estrellas, The King salió a declarar en su cuenta de Twitter que él ya había dicho que eso podía pasar, criticando la temporada larga y el poco tiempo de descanso que tuvieron los jugadores luego de la campaña de 20219/20. Todo esto, debido a la pandemia, y se apuraron las cosas por temas económicos, cosa que LeBron aclaró que entiende, pero no comparte.

Shaquille O'Neal es actualmente una personalidad reconocida por su trabajo como panelista en el programa deportivo y de entretenimiento llamado "Inside the NBA" en TNT. Por eso, le preguntan sobre todo, y él opina con su experiencia y no tiene miedo de ser filoso.

Shaquille O'Neal critica a LeBron James

En una entrevista con CNBC, el ex pívot tuvo un descargo sobre el tema y no se guardó nada. "Cuando vivís en un mundo donde han despedido a 40 millones de personas y yo gano $200 millones de dólares, no vas a escuchar quejas de mí. Jugaría noche tras noche tras noche tras noche," dijo O'Neal.

Luego, el gigante siguió e indirectamente se dirigió a LeBron James y sus Tweets. "No estoy desestimando lo que alguien dijo, pero yo personalmente, no me quejo y hago excusas. Porque personas reales trabajan duro y lo que tenemos que hacer nosotros es entrenar dos horas al día y luego jugar por dos horas de noche y ganar mucho dinero. Asi que mi pensamiento es un poco distinto."

El descargo de LeBron hace una semana. (Foto: @KingJames)

Lee También