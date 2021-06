LeBron James y Bad Bunny: El profundo consejo del NBA al cantante urbano

Son dos personas totalmente distintas, con realidad diferentes y profesiones nada parecidas. Sin embargo, LeBron James y Bad Bunny tienen algo en común: ambos son figuras públicas y siempre están bajo la constante lupa de la prensa y medios de comunicación.

Uno juega en la National Basketball Association (NBA) al máximo nivel, siendo de los mejores jugadores en la historia de este deporte, actualmente vistiendo la camiseta de Los Angeles Lakers. El otro se ha convertido en una revelación de la música urbana que rápidamente se ganó el respeto en la industria.

Ahora, de seguro recordarás la participación del artista puertorriqueño en la WWE. Bueno, luego de esa participación, el cantante y el camiseta 23 del quinteto angelino compartieron una entrevista muy amena durante el programa "The Shop" donde conversaron acerca de varios temas.

Bad Bunny en "The Shop" (Foto: @uninterrupted)

El consejo de LeBron James a Bad Bunny

"A veces me frustro por la presión, siento que es injusto, antes soñaba con estas cosas y ahora las he cumplido, no sé que más hacer", comentó Bad Bunny sin saber la grandiosa respuesta que LeBron James le tenía preparada.

"Te diré una cosa, nadie te da un libro o una guía que diga cómo actuar cuando ya te conviertes en lo que querías ser. Es un viaje solitario, es como un carro, estás en un viaje pero al final del día tu eres quién conduce ese vehículo", sentenció el actual MVP de Las Finales.

Lee También