Mucho revuelo generó en la National Basketball Association (NBA) el traspaso de James Harden desde Houston Rockets a Brooklyn Nets. Pero ¿Qué tiene que ver esto con Caris LeVert? Bueno, él fue uno de los involucrados en el múltiple y gigante cambio que llevó a "La Barba" a New York.

Eso llevó al jugador hacia Indiana Pacers, y por supuesto, como es de costumbre, debió someterse a exámenes médicos para determinar que todo estuviese bien. Lamentablemente, fue encontrada una masa cancerosa en uno de sus riñones.

Sin embargo, la preocupación no llegó hasta que pruebas más profundas revelaron que se trataba de un tipo de cáncer conocido como carcinoma de células renales. Por ello, fue llevado al quirófano para remover dicha anomalía maligna en uno de sus órganos vitales.

El renacer de Caris LeVert

Esto no hubiese pasado si Harden no hace hasta lo imposible por salir de los Rockets, pues hasta el inicio de la próxima temporada del mejor baloncesto del mundo no hubiese sido realizado ese éxamen de rutina, aquel que le salvó la vida al escolta y alero de los Pacers.

ahora, a poco más de dos meses luego de su operación, Caris LeVert reventó el tabloncillo con 28 puntos, 4 asistencias y 6 rebotes en 34 minutos de acción sobre la victoria de los de Indianápolis sobre Detroit Pistons, 116-111, tan solo a dos semanas de haber vuelto a la acción ¡Bravo, Caris!

