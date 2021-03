La NBA reconoce el talento de Facu Campazzo con importante distinción ¡Denver Nuggets sonríe!

#NBAAllStar @Zionwilliamson of the @PelicansNBA and 2019-20 #KiaROY @JaMorant of the @memgrizz lead the list of 20 players selected by NBA assistant coaches for the 2021 NBA Rising Stars rosters!https://t.co/jDjVYSzHle pic.twitter.com/alUV6kktMF