¡Nada bueno! Brooklyn Nets anunció estatus de Kevin Durant

¿Tiempo de preocuparse? Seguramente sí, todavía no se conoce fecha exacta para el regreso de Kevin Durant a las canchas de la National Basketball Association (NBA) con Brooklyn Nets, pues su lesión parece estar complicándose más de lo esperado.

Todo apuntaba a que la súper estrella del quinteto neoyorquino volvería a la acción el jueves 11 de marzo ante Boston Celtics, pero no será así. Sin embargo, lo que más preocupa no es que no pueda enfrentar a los de Massachusetts, sino que todavía no se sabe cuándo volverá.

El examen prácticado al ala-pívot de los Nets arrojó que necesitará más tiempo para recuperarse del tendón de la corva, siendo una baja fundamental para los dirigidos por Steve Nash, aunque con la reciente adquisición de Blake Griffin las cargas debería aligerarse un poco.

Nets @HSpecialSurgery Status Report for tomorrow's game vs. Boston pic.twitter.com/7S3GpaMRcv — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 11, 2021

El futuro de Brooklyn Nets

Aunque, Griffin tampoco podrá debutar ante Celtics, pues según se pudo conocer, el equipo quiere que trabaje un poco más su apartado físico, dado que posee más de un mes que no ve acción en los mejores tabloncillos del mundo.

The No. 1 scoring offense in the NBA. pic.twitter.com/UyvgSBIYoD — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 10, 2021

