Chicago Bulls firmó a Noah Vonleh por una temporada

Cada día que transcurre mientras se espera el inicio de la temporada 2020-2021 de la NBA, los equipos incorporan nuevos jugadores, dejando cada vez menos agentes libres disponibles. Tal es el caso de Chicago Bulls, que se hizo con los servicios de Noah Vonleh.

El quinteto de Illinois pactó con el jugador de 25 años por una campaña y una cantidad de dinero que no ha sido revelada hasta el momento, pero lo que todos sabemos es que los Bulls no están en apuros económicos, y Vonleh no es de los más costosos.

La información la ha revelado el insider de NBA, Adrian Wojnarowski, por medio de su cuenta oficial en Twitter, afirmando que el agente Jim Tanner se lo reveló a la prestigiosa cadena televisiva ESPN.

Free agent F Noah Vonleh has agreed to a one-year deal with the Chicago Bulls, agent Jim Tanner of @_tandemse and @YouFirstSports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 26, 2020

Sorpresa en Chicago Bulls

La reciente adquisición del pívot no deja de sorprender al entorno del mejor baloncesto del mundo, pues por un momento parecía que el equipo no haría incorporaciones tras no perder a casi ningún jugador, además de la incorporación de Patrick Williams y Garret Temple.

También, cabe destacar que la plantilla del seis veces ganador de la NBA cuenta con siete figuras incluida Vonleh para solo dos posiciones, pues no nos podemos olvidar de Luke Kornet, Thaddeus Young Lauri, Markkanen, Wendell Carter, Cristiano Felicio y Daniel Gafford.

