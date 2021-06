El increíble dato sobre los 8 equipos restantes en los Playoffs de la NBA

La NBA llegó a la instancia de semifinales, donde quedan 8 equipos que se juegan todo por llegar a la final y ganar el preciado anillo. Hawks, 76ers, Nuggets, Suns, Nets, Bucks, Jazz y Clippers. De ahí saldrá el nuevo campeón.

Estos Playoffs son muy diferentes al resto, y basta con compararlos con los del año pasado, donde la final la jugaron Lakers y Heat, dos equipos que vieron cómo sus temporadas se terminaban en primera ronda, a manos de Phoenix y Milwaukee respectivamente.

La cuestión es que estos equipos no tienen mucha experiencia jugando las finales de la NBA, o al menos no recientemente y con frecuencia. El último en jugar la final fueron los Nets (en ese momento de New Jersey), que jugaron en 2003 ante San Antonio Spurs y perdieron por 4 a 2.

El Larry O'Brien. (Foto: Getty)

Última vez que ganaron una final de NBA

El dato inédito que traera el eventual campeón de la NBA en 2021 será que ninguna de las franquicias restantes en los Playoffs ha ganado el trofeo desde que la postemporada se expandió a 16 equipos en 1984. El equipo que gane acabará con una sequía larga o ganará el Larry O'Brien por primera vez.

El último en ganar fue Philly en 1983, los Bucks lo hicieron en 1971 y Atlanta lo hizo en 1958. Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Brooklyn Nets, Phoenix Suns y Denver Nuggets jamás ganaron las finales. Además, Clippers y Nuggets nunca llegaron ni siquiera a la serie decisiva.

Lee También