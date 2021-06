Atlanta Hawks soprende a Philadelphia 76ers y pasa de ronda en los NBA Playoffs

En la segunda serie de semifinales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2021 que va al séptimo partido, Atlanta Hawks logró vencer a Philadelphia 76ers por 103 a 96 en el Wells Fargo Center esta noche y se clasificó a las finales de Conferencia, donde lo esperan los Bucks.

La serie fue de ida y vuelta, con Atlanta dando la sorpresa en el primer juego, luego los Sixers con la toma de la ventaja 2 a 1 y luego obligados a ganar el sexto juego para definir en el siguiente. Finalmente, el equipo que menos se pensaba, venció al que terminó con mejor récord en la conferencia en temporada regular.

El partido fue parejo hasta el último cuarto, donde Atlanta expuso la falta de juego ofensivo de Philly y logró sacar la ventaja definitiva. Desde BolaVip, te traemos las claves del por qué de la victoria de Hawks ante el equipo de Joel Embiid.

El héroe inesperado para Atlanta Hawks: Kevin Huerter

Claro, todos pensaban que Trae Young iba a ser la figura, ¿no? No. El jugador que apareció en este partido de los Hawks fue Kevin Huerter, quien entró a la alineación titular por Deandre Hunter que no juega desde el segundo partido por una lesión. El colorado terminó con 27 puntos y 7 rebotes. Trae Young tuvo un mal partido en términos de efectividad, con un 21% en TC, pero con 10 asistencias y fue clave en el último cuarto, donde encestó más que en todo el partido.

Philadelphia y un pésimo manejo de la ofensiva

Joel Embiid se va decepcionado. (Foto: Getty)

Los problemas de Philly sólo crecerán en la temporada baja. Ben Simmons resta en el último cuarto ya que no se anima a tirar al aro. En los ultimos cuatro partidos, no tiró ningún tiro en los últimos períodos. Luego, la falta de creación hace que Embiid y Curry no puedan llegar con resto físico al final, donde fallaron y mucho. Se viene épocas de cambio en la franquicia.

Trabajo en equipo de Atlanta Hawks

Antes se elogió a Huerter pero lo que hace, o hizo, a Atlanta tan inesperadamente bueno es su habilidad para jugar en equipo. No son egoístas, no juegan en isolation muchas posesiones. Dejan que Trae Young comience la ofensiva, y que de ahí, el balón se mueva. Clara muestra de esto es que cinco jugadores terminaron en doble dígitos de anotación.

Lee También