LeBron James y 4 jugadores que pueden frenar en seco a Luka Doncic

Toda la National Basketball Association (NBA) se rinde ante Luka Doncic, la estrella de Dallas Mavericks que deslumbra con su talento en cada oportunidad que sale a la cancha, y así lo ha demostrado en los Playoffs 2021 ante Los Angeles Clippers.

Sin embargo, más allá de la ofensiva, el baloncesto requiere de un buen planteamiento defensivo para hacer del juego lo más equilibrado posible. Por ello, alguna vez te preguntaste ¿quién puede o tiene la capacidad para detener al base esloveno?

Bueno, en el mejor baloncesto del mundo, existe un quinteto de jugadores que puede plantarse cara a cara con "El Niño Maravilla" y detenerlo en eso, eso sí, no será fácil, pero de seguro estaremos en presencia grandes duelos sobre las mejores canchas de los Estados Unidos.

Kawhi Leonard

Kawhi Leonard y Luka Doncic (Foto: Getty)

Sí, es cierto, Kawhi Leonard ha sido aplastado por Luka Doncic en los dos primeros juegos de los NBA Playoffs, pero eso no significa que no púeda plantarse ante él y detenerlo. De hecho, durante todo el segundo partido, Leonard no lo defendió, así que puede salir airoso en esta oportunidad.

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic (Foto: Getty)

La estrella griega de Milwaukee Bucks se puede dar el lujo de defender a Luka Doncic, aunque esto ha quedado en deuda hasta el momento, pues cuando juegan Bucks y Mavericks no vemos a Giannis Antetokounmpo defendiendo al esloveno, pero su físico y rapidez pueden ser esenciales para fungir como una gran marca.

Andrew Wiggins

Andrew Wiggins y Luka Doncic (Foto: Getty)

Muchos atacan a Andrew Wiggins porque no ha rendido como se espera de un primer pick del NBA Draft. Sin embargo, tiene todo lo necesario para marcar al esloveno, de hecho, en temporada regular ya hizo de la suyas ante grandes talentos como Jayson Tatum, Bradley Beal y Kawhi Leonard.

LeBron James

LeBron James y Luka Doncic (Foto: Getty)

LeBron James no podía quedarse por fuera. A pesar de sus 36 años de edad, el actual MVP de Las Finales es uno de los defensores más considerados en la liga, pues su experiencia, físico y habilidad aportan todo para defender a Luka Doncic, incluso si desde el banquillo de los Mavs intentan evadir a "The King" con estrategia.

Ben Simmons

Ben Simmons y Luka Doncic (Foto: Getty)

Dos veces se midieron Ben Simmons y Luka Doncic en temporada regular de la NBA. Allí, el esloveno sufrió para desarrollar su juego sin poder evitar la caída de los suyos en ambas oportunidades gracias a la presión y buena ejecución de "Big Ben".

