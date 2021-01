¡Sigue retando a Tom Brady! Chase Young no se disculpa por retar al quarterback

Luego del partido entre Washington Football Team y Philadelphia Eagles por la Semana 17 de la temporada regular 2020-2021 de la NFL, Chase Young salió eurfórico del partidor retando a un tal Tom Brady.

Así es, el novato tuvo la osadía de salir del campo gritando: "Quiero a Tom Brady, Tom, estoy llegando, quiero a Tom", mientras saltaba de alegría tras haber clasificado a la Ronda de Comodines.

Ante semejantes palabras, lo más lógico hubiese sido recapitular y pensar muuy bien las cosas en frío, porque lo que menos quiere Young es que "El Señor de los Anillos" desate todo su talento con Tampa Bay Buccaneers ante su equipo en los playoffs.

Chase Young no se retracta

Sin embargo, el defensor sigue firme en sus palabras y mantiene su entusiasmo, aseverando a Bleacher Report que no se disculpa por todo lo que dijo luego de triunfar sobre los Eagles, aunque si admitió que estará ante la presencia de un G.O.A.T.

"Estoy emocionado por cada partido ¿Tom Brady? ¿Crees que no estoy emocionado de jugar contra el G.O.A.T.? No me voy a disculpar por decir que quiero a Tom", enfatizó el novato.

