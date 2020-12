Lamar Jackson confesó cómo fue estar contagiado de COVID-19

Apenas para esta Semana 14 de la NFL, Lamar Jackson fue sacado de la lista de reserva del COVID-19, quedando disponible nuevamente para Baltimore Ravens y su camino hacia los playoffs.

Sin embargo, el jugador confesó qué significó para él tener coronavirus, estar alejado de las canchas y saber que estaba contagiado de un virus altamente infeccioso y que ha acabado con unas cuantas vidas a nivel mundial.

"Estoy bien ahora. Sin embargo, no le deseo eso a nadie. No es bueno tenerlo", confesó el quarterback quien volvió por todo lo alto ante Dallas Cowboys. "Ahh, sentí que no jugué [durante] toda una temporada. Yo estaba como, 'Se siente bien estar de regreso con mis muchachos.

Lamar Jackson al desnudo

“Incluso en la práctica, al entrar al vestuario y esas cosas, pensé, 'Hombre, no podía esperar para verlos, sus caras. Fueron como dos semanas que no vi a esos tipos", prosiguió.

"No podía esperar para salir y actuar para esos muchachos, porque sé lo mucho que significaría para nosotros ganar partidos, seguro", finalizó.

