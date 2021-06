¡Con todo! El mensaje de Cam Newton a sus haters de cara a la temporada 21-22 de la NFL

Ya no está Tom Brady, es un hecho, por ello, New England Patriots debe refugiar su ofensiva en Cam Newton, un mariscal de campo realmente bueno pero que no tuvo una buena temporada pasada en los emparrillados de la National Football League (NFL).

El quarterback no estuvo en sintonía con lo que sabe hacer con el ovoide en mano, dejando a los de Massachusetts fuera de los Playoffs mientras "TB12" guió a Tampa Bay Buccaneers hacia el Super Bowl LV para ganarlo en casa, algo que parecía imposible.

Por esta razón, las críticas no tardaron en llover hacia Newton y su baja producción, llegando a colocarlo fuera del equipo para la venidera temporada. Sin embargo, el mariscal de campo ha enviado un mensaje contundente para aquellos que no confían en él.

El mensaje de Cam Newton para sus haters

"...Si el odio no está en mi enfoque, no lo alimento. Yo me alimento de él, pero no lo alimento. Son dos cosas diferentes. Cuando siento o cuando me detengo en el odio, ese es el producto que va a salir: ira, rabia", afirmó Newton según Karen Guregian, del Boston Herald.

"...Pero ese es el odio usándome a mí, no yo usando el odio. Así que quiero procesar eso y hacer que me alimente. No me detengo en lo que una persona puede decir, lo que esta persona puede decir, ella dice, simplemente lo uso para mi ventaja y alimento lo que quiero que se alimente", concluyó.

Finalmente, Newton deberá usar ese odio como fuerza, tal cual como expresó, dado que vestir la camiseta de los Patriots representa una responsabilidad enorme, así como una presión que no todos pueden aguantar dado que la expectativa en cuanto a resultados siempre será alta.

