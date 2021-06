Roger Federer se bajó del Roland Garros

Así lo anunció el mismo Roger Federer en un comunicado hoy por la mañana, y dejó a todos boquiabiertos. El Roland Garros 2021 viene teniendo mucha intensidad y las expectativas, especialmente en el cuadro del suizo, era muy altas, pero habrá que esperar un poco para volver a ver al tenista en actividad.

Luego de un partido brutal por la tercera ronda que terminó pasada la medianoche del sábado, Roger decidió, a pesar de haber clasificado a la siguiente fase, retirarse del torneo francés para preservar su físico luego de dos cirugías en la rodilla izquierda.

El jugador de 39 años debía enfrentar a Matteo Berrettini, el 9no preclasificado, en cuarta ronda el día lunes. Federer, que era el octavo en el ranking del Roland Garros, jugaba solo su tercer torneo en los últimos 16 meses luego de las dos operaciones en la rodilla. A pesar de haber conquistado el Grand Slam de arcilla en 2009, la leyenda había declarado previo a esta competencia que no tenía chances de ganar, ya que había jugado muy poco como para triunfar en polvo de ladrillo en una serie de partidos al mejor de 5 sets.

Lo que le esperaba a Federer

Federer se encontraba en el mismo lado del cuadro que Novak Djokovic y Rafael Nadal, por lo que su camino al éxito era uno titánico. Se podía haber enrentado a Nole en cuartos de final si ganaba su partido de cuarta ronda, pero después de un exhaustivo triunfo por 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4), 7-5 ante Dominik Koepfer, decidió cuidar su salúd de cara a lo que viene.

"Luego de dos cirugías en la rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y me asegure de no exigirme demasiado mientras me recupero", decía Federer en su comunicado. "Estoy contento de haber podido jugar tres partidos. No hay mejor sensación que volver a las canchas."

Federer se prepara para Wimbledon

Federer, rey de Wimbledon. (Foto: Getty)

Su prioridad es llegar bien al Grand Slam de Wimbledon, donde ganó ocho veces, record absoluto de este torneo en el tenis masculino, y planea intentarlo una vez más. La brecha entre el final del torneo francés y el comienzo del inglés suele ser de tres semanas, pero debido a la pandemia y el atraso del Roland Garros, habrá solo dos semanas entre las competencias.

