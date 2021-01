Tom Brady Vs. Drew Brees: Un duelo de quarterbacks de lujo en la Ronda Divisional

Un duelo que de seguro queríamos ver en febrero durante el Super Bowl, el destino lo ha colocado para que se lleve a cabo en la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional: Tom Brady Vs. Drew Brees, cara a cara en búsqueda de seguir avanzando hacia el Vince Lombardi.

Tampa Bay Buccaneers y New Orleans Saints han pactado para medirse el próximo domingo en el Mercedes-Benz Superdome, donde ambos mariscales de campo desbordarán una increíble cantidad de talento y experiencia cuando estén al mando de sus respectivas ofensivas.

Por un lado, está el favorito entre los quarterback, pero no favorito con su equipo: Tom Brady, jugador al que no le caería nada mal seguir trascendiendo en la temporada 2020-2021 de la National Football League (NFL), siendo ésta la primera con un uniforme distinto al de New England Patriots.

Ambos quarterbacks son como el vino... (Foto: Getty)

Por otro lado, otro veterano de mil batallas Drew Brees se presenta, no tan favorito ante el G.O.A.T., pero sí con mucho más equipo que su rival para no solo ganar este partido, sino que también pintan bien posicionados para llegar al Super Bowl LV.

Tom Brady en números

Hablar de NFL es hablar de Tom Brady. Sus números son una locura, pues registra seis anillos de Super Bowl, todos con los Patriots. Además, es el jugador má letal en los playoffs con 31 victorias por 11 reveses en esa instancia.

Tom Brady quiere jugar el Super Bowl LV en casa (Foto: Getty)

Por si fuera poco, Tom Brady lidera la lista de mariscales de campo con mayor cantidad de pases de anotación realizados en una temporada regular (581), siendo segundo en yardas conseguidas por vía aérea (79.204) y estando en la misma posición con respecto a pases completos (6.778).

Drew Brees en números

El veterano de los Saints, Drew Brees, cuenta con una historia de admirar, pues en la Semana 10 de esta temporada sufrió 11 fracturas en sus costillas, un hombro lesionado y uno de sus pulmones pinchados a consecuencia de esta terrible lesión ante San Francisco 49ers que no solo le dejó fuera por algunos partidos, sino que pudo acabar con su vida en un abrir y cerrar de ojos.

Drew Brees quiere ganar el Vince Lombardi otra vez antes del retiro (Foto: Getty)

Sin embargo, volvió con todo ya hora se plantará ante Brady con números que no son para nada despreciables. Justamente, es segundo en pases de anotación en una campaña regular, detrás de Brady, con 571, además de liderar el departamento de yardas conseguidas por vía aérea (80.358) y el de pases completos (7.142). El único detalle abismal entre ambos es la cantidad de anillos de febrero, puesto que solo tiene uno.

Tom Brady y Drew Brees: Cara a cara

Ahora, en los registros entre ambos dentro del mismo campo, quien gana la contienda es Drew Brees, pues se han enfrentado en siete oportunidades durante una temporada regular de la NFL, siendo el jugador de los Saints el más ganador con récord de cinco lauros por dos caídas.

85 años suman entre los dos mariscales de campo ¡experiencia pura! (Foto: Getty)

En esos compromisos, Tom Brady tan solo pudo obtener 11 pases para touchdown y la misma cantidad de intercepciones, mientras que Drew Brees lució con 21 pases de anotación y solo dos emboscadas ¿Se achica Brady cuando está ante Brees?

