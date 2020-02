Si bien Drew Brees es claramente el favorito de los fanáticos de los New Orleans Saints, hay un puñado de jugadores que también son altamente valorados.

Entre los más queridos de todos, sin dudas que hay que incluir el nombre de Taysom Hill, mariscal de campo suplente devenido en receptor, corredor, bloqueador de despejes y tantas cosas más.

Sin embargo, para la próxima temporada, el jugador de 29 años entrará en la agencia libre y parece que podría dejar Louisiana por un nuevo destino.

“¿Quiero irme? La respuesta es no, pero cuando miras hacia la agencia libre tienes que buscar la oportunidad adecuada para ti. Tienes que buscar un escenario para cuidar de tu familia”, aseguró el jugador.

Así, realizó una contundente declaración que lo pone con un pie fuera de los Saints: “Definitivamente me veo como un mariscal de campo franquicia (…) Si New Orleans no me ve de esa manera…bueno, entonces tendré que irme”, disparó.

La versatilidad de Hill lo tiene como una de las herramientas más útiles en la ofensiva de Sean Payton, pero también parecen bajarle su valor como mariscal de campo, su lugar deseado.

De este modo, si bien tiene 234 yardas y seis anotaciones recibiendo en la última temporada y 352 yardas y tres anotaciones por acarreo en las dos más recientes, sus estadísticas bajo centro son mucho menos impresionantes: en tres temporadas apenas consiguió 6 pases completos en 13 intentos para 119 yardas y una intercepción.

Con tantos equipos necesitados de un mariscal, habrá que ver si tiene la posibilidad de jugar allí en alguna de las 32 franquicias o si tiene que volver con New Orleans y seguir siendo el Hombre Navaja Suiza.

