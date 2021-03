Las duras palabras de Andrea Pirlo como DT de la Juventus hacia Weston Mckennie

Weston McKennie sorprendió a muchos tras su llegada en calidad de préstamo a la Juventus de Turín procedente del Schalke 04, es decir, un cambio drástico en ideas futbolísticas con respecto a la Serie A y la Bundesliga.

Sin embargo, el estadounidense no tardó en acoplarse perfectamente al ritmo de un equipo italiano, tanto así que hace poco "La Vecchia Signora" se aseguró de contar con los servicios de McKennie a largo plazo tras ejercer la opción de compra.

Aunque, para Andrea Pirlo no todo está dicho, dado que el entrenador de la Juventus envió un claro mensaje dirigido hacia la joven sensación del club, siendo tajante, directo y franco con respecto a su situación dentro de la oncena liderada por Cristiano Ronaldo.

El mensaje de Andrea Pirlo hacia Weston McKennie

"Su redención no me sorprendió. Lo elegimos por sus características, lo seguimos y sabíamos que tenía estas jugadas. Ahora se ha redimido, no debe pensar que ha llegado, este es un punto de partida. Si cree que ha llegado a la cima, se ha equivocado y no va por buen camino", afirmó Pirlo.

Así, Pirlo mostró la disciplina necesaria para que a McKennie no se le suban los humos bajo ningún concepto, teniendo muy en cuenta que aún falta mucho trabajo por hacer para ganarse los elogios del entrenador y ex figura del balompié italiano.

