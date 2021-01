Super Bowl 2021: ¿Cómo, cuándo y dónde ver la edición 55 del Super Tazón de la NFL en USA?

Cada vez falta menos. La edición 55 del Super Bowl está a la vuelta de la esquina y equipos como el Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers y Buffalo Bills se juegan la vida en la ronda campeonato de conferencia. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos todos los detalles a saber de este esperado evento deportivo que este año tendrá como cede a Florida.

Programada para el domingo 7 de febrero de 2021, la final de los gigantes del fútbol americano o Super Tazón, como también es conocida, enfrentará al vencedor de la final de la Conferencia Nacional y Americana en el Raymond James Stadium, en Tampa, Estados Unidos, donde solo un equipo podrá acariciar la gloria para alegría de sus hinchas.

El año pasado, los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco protagonizaron una intensa final en Miami que acabó con el triunfo y posterior coronación de los Chiefs por 31-20 gracias a una tremenda actuación de Patrick Mahomes, MVP del último Super Bowl, y que ahora espera poder repetir esta temporada de la NFL.

¿A qué hora es el Super Bowl 2021?

Día: Domingo 7 de febrero

Hora: aún por confirmar

Lugar: Raymond James Stadium, Florida

Equipos clasificados a las finales de conferencia

Conferencia Nacional

- Green Bay Packers

- Tampa Bay Buccaneers

Conferencia Americana

- Kansas City Chiefs

- Buffalo Bills

¿Dónde ver en vivo el Super Bowl 2021 en USA?

Considerado como uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada de la NFL, el Super Bowl 2021 será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales de pago por evento. Asimismo, hay que recordar que la emisión del Super Tazón estará a cargo -como todos los años- del canal oficial de la National Football League, como de otras plataformas digitales.

Mira en vivo el Super Bowl 2021 desde México

¡No te lo pierdas! Bolavip y TV Azteca te traerán la transmisión en vivo y en directo del encuentro por el Super Bowl 2021 programado para el domingo 7 de febrero. ¿Vives en México y no sabes cómo ni dónde ver la transmisión de este evento deportivo? Pues desde ya te advertimos que aquí podrás disfrutar del minuto a minuto más completo y todas las incidencias.

Super Bowl 2021: ¿Quién estará en el show de medio tiempo?

Como bien se recordará, en noviembre del año pasado se confirmó la presencia de The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye) en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021. Ganador de múltiples Premios Grammy y Billboard, se prevé que el artista cante algunos de sus éxitos como “Blinding Lights”, “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”.

En 2020, JLo y Shakira la rompieron en el show intermedio, donde dejaron muchos grandes momentos que hasta la fecha son recordados por sus millones de seguidores. Michael Jackson, Maroon 5 y Beyoncé fueron otros de los artistas que también marcaron un antes y un después en sus presentaciones. Ahora, la posta está en manos de The Weeknd.

