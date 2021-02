Revelan cómo era el estado de Tiger Woods instantes después de sufrir el accidente

Tiger Woods fue víctima de un severo accidente automovilístico mientras viajaba en su camioneta al norte dede Hawthorne Boulevard en Blackhorse Road, cuando se salió del camino y terminó por estrellarse.

Al parecer, el exceso de velocidad fue el causante de que la Hyundai Genesis GV80 se saliera de control. Sin embargo, el shock por el cual pasó el golfista fue tan profundo que no tenía idea de la gravedad de sus heridas.

Así lo informó Carlos González, ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, quien fue la primera persona en responder al llamado del accidente. “Mi primera función como socorrista es evaluar al pasajero, a los ocupantes del vehículo y también quiero mantenerlos tranquilos”, comentó en el programa Today, de NBC.

Tiger Woods involucrado en accidente.

pic.twitter.com/eLiTJ0PqRs — Helio H (@heliodoroh) February 23, 2021

El estado de Tiger Woods

... '¿Puedes decirme tu nombre?' Me miró y dijo: 'Tiger'". Y me tomó medio segundo, pero vi su cara y pensé, 'Oh, sí, eres Tiger Woods. Pero, por supuesto, tengo un trabajo que hacer, así que inmediatamente entré en preguntas de evaluación para evaluar en qué estado se encontraba y cuál era su estado mental en ese momento", continuó.

Sin embargo, a pesar de la presencia del oficial de policía, no fue hasta que llegaron los bomberos que pudieron sacar a Woods, dado que González no contaba con las herramientas necesarias para proceder a las maniobras de rescate.

