Tim Tebow con grandes posibilidades de ganarse un puesto en los Jacksonville Jaguars

Cuando Tim Tebow anunció su regreso a la National Football League para la temporada 2021 no muchos fueron optimistas con sus posibilidades. Sin embargo, el jugador ha trabajado fuerte y estaría muy cerca de ganarse un puesto en el róster de los Jacksonville Jaguars para el campeonato que arranca el 9 de septiembre.

De acuerdo con varios reportes las posibilidades de que Tim Tebow conforme el equipo de los Jacksonville Jaguars son "bastante altas". El experimentado jugador estaría demostrando en los entrenamientos que puede desempeñarse en la posición de ala cerrada, aunque es primera vez en su carrera que juega ahí.

Aunque el coach de los Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, todavía no ha hablado sobre el rol que podría ocupar Tebow en el equipo, sí ha dejado ver que está satisfecho con lo mostrado hasta ahora por el jugador: "Vamos un paso a la vez (...) todavía no lo he conversado con el equipo ofensivo", comentó días atras Meyer.

Listo para varios roles

La apuesta de los Jacksonville Jaguars de darle una oportunidad de regresar a la NFL a Tim Tebow se puede interpretar de dos formas. Por un lado, tener la presencia del jugador en el camerino para contagiar al resto de los jugadores con su experiencia y competitivdad, así como poder tenerlo disponible en varias posiciones.

Si bien en principio se habló de que Tim Tebow no estaría como mariscal de campo, posición en la que jugó durante toda su carrera en la NFL antes de marcharse por cuatro años a las ligas menores de los New York Mets con el objetivo (incumplido) de llegar a las Grandes Ligas existe la posibilidad que a lo largo de la temporada pueda ser utilizado ahí.

Sin embargo, todavía falta que Tim Tebow reciba el visto bueno de los Jacksonville Jaguars para concretar su regreso a la NFL. A principios del mes pasado firmó un contrato por una temporada y 920 mil dólares sin ningún tipo de bono ni garantía de poder quedar en el róster para el inicio de la temporada, pero todo parece estar encaminado para que vuelva con todo.

