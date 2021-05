Tim Tebow deja buenas sensaciones en entrenamientos con los Jacksonville Jaguars

El regreso de Tim Tebow a la National Football League parece que será todo un éxito. El jugador que se encuentra entrenando con los Jacksonville Jaguars está generando buenos comentarios con su actuación en las prácticas previas al comienzo de la temporada de la NFL el próximo 9 de septiembre.

Tim Tebow, está de vuelta en la NFL después de ocho temporadas intentando llegar a las Grandes Ligas con los New York Mets, con quien jugó en las ligas menores todo ese tiempo. Y su regreso marcó un reto particular, ya que no sería mariscal de campo como lo fuera previamente, sino que tendrá que probarse en una nueva posición para él: ala cerrada.

En las primeras de cambio todo parece indicar que Tim Tebow podrá lograr el objetivo y hacerse con un puesto en el equipo de los Jacksonville Jaguars, ya que el entrenador del equipo, Urban Meyer, está satisfecho con lo visto hasta el momento. "Ha mejorado mucho, todo esto es nuevo para él", aseguró.

En la última sesión de entrenamiento, Tim Tebow finalizó con un porcentaje perfecto las recepciones ante los lanzamientos para anotaciones que hicieron Trevor Lawrence y Gardner Minshew. "Está haciendo un gran trabajo", prosiguió Meyer, quien parece estar convencido de darle una oportunidad a Tebow.

Trevor Lawrence emocionado con Tebow

El mariscal de campo novato de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence está encantado de poder compartir equipo con Tim Tebow. "Es la clase de jugar con la que te quieres rodear", consideró el jugador que en poco tiempo ya ha tenido la oportunidad de compartir con el jugador de 33 años.

"Nadie trabaja más duro que él. Tuve la oportunidad de tener un par de conversaciones con él y puedo decir que trabaja incansablemente", continuó Lawrence, quien espera poder coincidir con Tim Tebow en el campo de juego durante la temporada 2021-2022 de la National Football League.

Lee También