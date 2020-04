Tino Asprilla donará condones para afrontar la cuarentena: "Llenarse de hijos con este virus no da"

A raíz del constante avance y crecimiento de infectados por coronavirus en el país, Colombia determinó hace unas semanas la cuarentena de carácter obligatoria en todo el país. Viéndose forzadas a cambiar sus estilos de vida, las personas pasaron a verse forzadas a quedarse encerradas en sus hogares por la causa común de detener a la pandemia mundial.

Lógicamente, ante la necesidad de verse y no estar alejadas por demasiado tiempo, muchas parejas decidieron pasar a convivir juntas hasta que la situación se normalice y todo retome su curso primordial. Entablado dicho concepto, en las redes sociales se pasó a especular por parte de muchos usuarios que dentro de nueve meses en el mundo se dará un récord de nacimientos.

En consecuencia, demostrando que no todos los héroes llevan capa, Faustino Asprilla irrumpió con un comunicado más que importante a través de sus principales redes sociales.



Yo estoy donando 100.000 condones, y además damos empleo a los amigos de @Picapco y @RappiColombia https://t.co/JmqrprvdwD pic.twitter.com/Qnnq8PpZSO — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 31, 2020

Adjuntando un video en donde se lo puede divisar rodeado de cajas de condones, el exfutbolista escribió: "Yo estoy donando 100.000 condones, y además damos empleo a los amigos de Picap y Rappi".

Buscando también expandir un poco más su marca de 'Condones Tino', el colombiano explicó: "Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones. A mi me queda muy complicado gastarlos todos. De pronto, llenarse de hijos y traerlos a este mundo con este virus no da".

