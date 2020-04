Un periodista llamó "analfabeta" y "sin educación" a Ronald Acuña Jr

Ronald Acuña Jr, quien en 2018 fue promovido a las Ligas Mayores por los Bravos de Atlanta, es uno de los beisbolistas latinoamericanos con mayor proyección a futuro. Sin embargo, el periodista Juan Vané fue muy duro con él en una carta abierta, señalando una gran falta de profesionalismo en el joven deportista de 22 años.

"Cuando te paras a batear frente a un lanzador, ese que está sobre la lomita es un señor, merecedor de todo tu respeto. Puedes sacarle la pelota de jonrón o ser strikeout, de todas maneras no tienes por qué hacer algo que lo ofenda, como él tampoco en tu contra", reza parte de la carta.

Y agrega: "Lo que haces también te ofende a tí, pareces un analfabeta, y sin educación casera. Tus facultades para el beisbol no las estudiaste, las traes de nacimiento, pero no te autorizan a ser mal educado, abusador. Tus ridiculeces desagradan a tus compañeros de equipo, a tu manager, a tus coaches, y a los espectadores".

Ronald Acuña Jr se ha convertido en el primer jugador menor de 22 años, desde Ty Cobb en 1908, en tener una temporada con 30 SB y 100 RBI. ⚾️�� #LasMayores pic.twitter.com/Yko9gOvNPL — LasMayores (@LasMayores) September 21, 2019

Tras la polémica que generaron estas palabras, fue el propio Ronald Acuña Jr quien salió a responder. “Yo no me enfoco en los que hablan mal de mí o los que me tiran. Hay mucha gente que le molesta mi estilo de juego, cada quien tiene su forma de jugar”, expresó en una entrevista que le concedió a Luis Sojo.

Y agregó: “Yo ni sabía quién era ese señor (Juan Vené). Me enteré quién es porque salió diciendo que yo era analfabeta, cosa que no soy porque soy graduado de bachiller y tengo muy buena educación de la casa”.

