En la noche de hoy se vivirá una guerra cuando se enfrenten Tyson Fury y Deontay Wilder por el Título Mundial Pesado CMB. Por otro lado, a minutos de que se de la pelea hubo problemas con los guantes del Rey de los Gitanos, por lo que el Bombardero de Bronce puso el grito en el cielo.

Desde la victoria del británico ante el estadounidense comenzaron un sin de acusaciones por parte del excampeón del mundo quien dijo que había recibido golpes ilegales en la derrota de febrero de 2020. A su vez, desde el equipo del nacido Alabama han dicho que el boxeador comentó que sentía algo extraño cuando recibía los golpes del europeo.

Por otro lado, tras el pesaje, Deontay Wilder y su equipo puso el grito en el cielo por los guantes que eligió Tyson Fury, pero la Comisión Atlética de Nevada bajó el martillo al respecto. “Lo que diga Wilder no cambiará el hecho de que estos guantes están aprobados, pesados e inspeccionados”, expresó un funcionario del organismo según lo informado por Michael Benson.

Por otra parte, tras darse a conocer la noticia, el Rey de los Gitanos tomo lo sucedido como agua para su molino y apuntó contra el Bombardero de Bronce. “Estoy muy contento con lo que está pasando con los guantes. Como quieren tener poco o ningún relleno, vamos a tener lo mismo. Que gane el mejor”, comentó el británico a 78 SPORT TV.

Cabe recordar que cuando se designaron todos los jueces de Estados Unidos, Tyson Fury reaccionó de la mejor manera ante esto. “Me alegra que solo hayan jueces estadounidenses porque mi hogar está en Las Vegas. Y, ya sabes, por lo que he visto, la gente de boxeo aquí es muy justa. Nunca me he enterado que no lo sean. Usualmente son los jueces británicos los que te roban”, comentó el Campeón del Mundo del CMB a BoxingScene.com.