El próximo sábado se vivirá uno de los combates más esperados cuando se enfrenten Tyson Fury frente a Deontay Wilder por el Título Mundial Pesado CMB. Por otro lado, a días del combate, Erik Morales habló del choque de los pesados y fue contra todos los pronósticos sobre la pelea que se dará en el MGM Grand de Las Vegas.

Sin dudas que el combate del próximo fin de semana marca la agenda del deporte de los puños porque dejaría al rival mandatario del CMB para enfrentar a Olexandr Usyk, quien viene de derrotar a Anthony Joshua. A su vez, el combate expone a los peleadores que mejor show dan arriba y abajo del ring, por lo que la mesa está servida.

A ese gran platillo del fin de semana se suma Erik el Terrible Morales, quien sabe muy bien lo que son los combates importantes tras haber realizado varios choques ante Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao. Debido a esto, el excampeón del mundo mantuvo diálogos con Izquierdazo y para analizar el choque entre Tyson Fury y Deontay Wilder.

“A mí me gustaría que ganara Fury, pero se me hace que me lo van a bailar”, comentó el Terrible sobre la pelea. Y agregó: “Creo que Wilder ha trabajado más fuerte. “Se ha enfocado, tiene más claridad con lo que quiere y a Fury lo veo muy tranquilo, muy relajado. Sé que es su personalidad, no dudo que sea una gran pelea”.

Por otra parte, el excampeón del mundo recordó como fueron las dos primeras peleas entre el estadounidense y el británico. “Cuando vi a Fury dos veces en la lona en la primera pensé que no se iba a levantar. Se levantó y aun así creí que ganó la pelea y dieron empate. En la segunda muy convencido Fury de ganar por nocaut”, finalizó Erik Morales.