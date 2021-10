Pasó la espera, tras más de un año fuera del ring, Tyson Fury y Deontay Wilder se vuelven a encontrar en un pesaje para realizar la trilogía más esperada por el Título Mundial Pesado del Consejo Mundial del Boxeo. Por otro lado, los dos superaron el pesaje y están listo para lo que será uno de los combates más importante del 2021.

Tras varias idas y vueltas, todo está listo para que el Rey de los Gitanos defienda su corona ante el Bombardero de Bronce. Las palabras quedaron nuevamente abajo del ring y lo que sucedió en el pasado 20 de agosto es historia para un estadounidense que recibió una cucharada de su propia medicina al perder por la vía rápida.

Con un gran equipo, Deontay Wilder apareció en el escenario para dar el pesaje, el cual superó al marcar libras 238 libras, en el que se vio un físico más grande que otras peleas. Por su parte, con un sombrero negro y con los cinturones del CMB y The Ring, Tyson Fury subió para superar el pesaje, al marcar 277 libras, donde no mostro su cuerpo, pero el cual da la sensación de que no llega de la mejor manera.

Por otro lado, luego de varios tiros en las redes sociales y sin el famoso face to face, las palabras y los gritos del Rey de los Gitanos se vivieron donde comenzó a insultar al estadounidense, a sus amigos y familiares. Del otro lado, el Bombardero de Bronce no se quedó atrás, le contestó al peleador británico y lanzó su grito de guerra, “Bomb Squad” para retirarse del recinto.

Por otra parte, una de las grandes decepciones del pesaje fue que no hubo el famoso cara a cara debido a que hay antecedente de empujones y golpes entre ellos como sucedió en los primeros dos combates donde siempre tuvo que intervenir el personal de seguridad.