Si no lo ves, no lo crees... Pero dicen que en el mundo todos tenemos algún gemelo perdido en alguna parte. Pues tal parece que la cantante Lady Gaga encontró a la suya ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es que una atleta que estuvo en el torneo de Taekwondo asombró a todos con su impactante parecido con la famosa intérprete de Shallow, Bad romance y Born this way entre otros éxitos.

La atleta en cuestión es Julyana Al-Sadeq, de 26 años, que representó a Jordania en la competencia de Taekwondo hasta 67 kilos en Tokio 2020. Su único duelo ante la brasileña Milena Titonelli repercutió fuerte en las redes sociales por este parecido con Lady Gaga.

Si bien perdió la pelea de octavos de final ante Titonelli, Al-Sadeq ganó una gran popularidad por ser la "gemela no reconocida" de Lady Gaga. Y el parecido es más que evidente, sobre todo, en el rostro donde coinciden en varios rasgos, si uno se detiene a compararlas.

Las redes sociales explotaron con la aparición de la atleta jordana, alias "Lady Gaga" en los Juegos Olímpicos. Los comentarios que se leyeron han sido los siguientes: "Lady Gaga dijo jodanse a los Grammys y Oscars, ahora quiero una medalla olímpica de oro" o "¿Por qué Lady Gaga está en los Juegos Olímpicos?".

Julyana Al-Sadeq había ganado los Juegos Asiáticos de 2018, pero en su presentación en Tokio 2020 quedó en el camino rápidamente por la derrota ante la brasileña Titonelli. En tanto, Lady Gaga se ha estado concentrando en el último tiempo en su carrera como actriz y estuvo en el rodaje de la próxima película House of Gucci.