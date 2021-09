Conoce a Dani Rojas, Antón Castillo, y el mundo de Yara en este tráiler con gameplay e historia de Far Cry 6, el próximo juego de Ubisoft.

Far Cry 6 recibe un tráiler definitivo con más gameplay e historia

Far Cry 6

Far Cry 6

Far Cry 6 está a menos de un mes de su lanzamiento, y los fans no pueden esperar para probar lo que ofrece el nuevo mundo abierto de Yara. Es por eso que Ubisoft aprovechó para lanzar un tráiler definitivo, que encapsula todo lo que ofrece el juego.

A lo largo de más de seis minutos se presenta tanto la nueva locación como los personajes principales, entre ellos el protagonista Dani Rojas, que aquí se nos muestra en su versión masculina y femenina. También hay varios segmentos de gameplay, mientras que el narrador presenta lo esencial de su historia.

"En Far Cry 6, te unes a un levantamiento guerrillero moderno como Dani Rojas, que está en el camino de acabar con el dictador de Yara, Antón Castillo", nos recuerda la descripción del video. "Explora el exuberante mundo solo o con un amigo en el modo cooperativo. ¡Agarra un arma de Resolver y pelea contra tus oponentes!"

Además de lanzar este tráiler, Ubisoft volvió a confirmar que habrá mejora gratis de PS4 a PS5 y de Xbox One a Xbox Series X|S con la versión tanto digital como física de Far Cry 6. Esto ya se había dicho el año pasado, pero lo repiten en el contexto de la polémica que causó el anuncio de Sony con Horizon Forbidden West, que los hizo retractar su decisión.

¿Cuándo sale Far Cry 6 y en qué plataformas?

Far Cry 6 se lanzará el próximo 7 de octubre en Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, Amazon Luna, y PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Store. Te recordamos que, mientras esperamos su salida, Ubisoft está regalando Far Cry 3 en su tienda.