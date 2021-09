La compañía dueña de Rockstar Games no la esta pasando bien con la actualidad de su franquicia más destacada.

Las acciones de Take Two caen luego del último trailer del GTA V

El PlayStation Showcase del pasado jueves reveló las grandes novedades que desde Sony tienen preparadas para sus fieles seguidores; mostraron juegos como God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 o los nuevos títulos de Marvel: Spider-Man 2 y Wolverine. Pero no todas fueron buenas noticias, ya que aquellos que esperaban ver el GTA V remasterizado para nueva generación se llevaron una decepción.

El trailer llegó, pero no asombró a los fanáticos; por el contrario, el mismo no fue bien recibido y tuvo decenas de miles de valoraciones negativas en YouTube, además de los comentarios en redes sociales. Y tiene sentido, el trailer no muestra un avance gráfico notable para la nueva generación, y sirvió para confirmar que el juego retrasará su lanzamiento en nueva generación hasta 2022.

Los fanáticos no estuvieron contentos con esto tampoco, y eso ha repercutido fuertemente en Take-Two Interactive, la compañía dueña de Rockstar Games, y pegó donde más duele: en sus acciones. Las acciones de Take Two vieron una baja de casi el 5% durante los últimos cinco días.

El principal motivo de esto es el retraso del lanzamiento de la nueva versión del GTA V, ya que provoca que las ganancias esperadas tarden más en llegar, y que los accionistas decidan llevar su dinero a otra parte para conseguir el beneficio en menor tiempo.

Veremos si Take-Two presiona a Rockstar para recuperar lo perdido o si encuentran otra forma de reestablecer el nivel de sus acciones y el valor de la compañía. Por lo pronto, los fanáticos estan bastante disconformes con la actualidad de la franquicia Grand Theft Auto, ya que lo que realmente quieren es el próximo título, el GTA VI, cuyo desarrollo parece aún estar en una etapa bastante temprana.