Queda poco para el Superclásico y cualquier novedad respecto a los jugadores que están en duda resultan fundamentales para Boca. Sobre todo al tratarse de figuras de la talla de Darío Benedetto y Óscar Romero. Sin embargo, este miércoles ambos se entrenaron con normalidad y se apuntan para estar en el Monumental el domingo.

Mientras tanto, en las oficinas del Xeneize negocian la salida de Agustín Almendra, ya que ante las ofertas desde Brasil el volante manifestó que quiere irse.

Oficial: Boca usará la camiseta amarilla en el Superclásico

Esta mañana de miércoles, llegó la respuesta de la Liga Profesional al pedido del Xeneize para usar la camiseta recientemente estrenada. Lejos de escudarse en cuidar la tradición y todo lo que representa ver estas dos emblemáticas camisetas enfrentarse entre sí, las autoridades le dieron el OK a Boca para que salte al campo de juego del Monumental vestido de amarillo.

Novedades de Óscar Romero y Benedetto

Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día xeneize, tanto Romero como Benedetto llegarían sin problemas al duelo del próximo domingo ante River.

Por su parte, el propio delantero se pronunció sobre su posible titularidad en el Superclásico: "Estamos trabajando para poder volver. Estamos bien, vamos por buen camino. Estamos esperando estos días para evaluar y ver cómo me siento, pero la idea es llegar".

Rojo no se entrenó con normalidad

El zaguero no practicó con normalidad y su lugar fue ocupado por Nicolás Figal. Si bien no se habla de lesión, Sebastián Battaglia prefirió cuidarlo por precaución y no utilizarlo este miércoles. Será controlado hasta el domingo para confirmar si puede estar en el Monumental.

Almendra pidió irse a Brasil

Según informó Germán García Grova durante el mediodía del miércoles, Agustín Almendra le hizo un contundente pedido al equipo que lidera Juan Román Riquelme: quiere que Boca acepte la oferta del Santos.

En medio de las negociaciones para sellar definitivamente su salida, el mediocampista volvió a estar activo en redes sociales y publicó una storie con un mensaje que tiene tintes de despedida. "Preparándome para lo que viene", redactó en un comentario en su historia de Instagram. ¿Tic tac?