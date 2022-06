◉ Las noticias de Boca hoy: Benedetto y Rojo no juegan vs Ferro y Paredes habló de su regreso

Tras la victoria por 2 a 1 ante Arsenal, en Boca se vivió un día movido donde se dieron a conocer los convocados para el partido ante Ferro por Copa Argentina, siendo allí la sorpresa la ausencia de Darío Benedetto y la de Marcos Rojo en la nómina presentada por Sebastián Battaglia. Además, Leandro Paredes habló de cuándo podría ser su retorno a Brandsen 805 como jugador, lugar en el que estuvo presente el pasado domingo como espectador en sus tempranas vacaciones debido a la lesión que lo marginó de los partidos de la Selección Argentina en esta fecha FIFA.

Battaglia reveló el motivo de la ausencia de Campuzano

Jorman Campuzano, quien era el primer recambio como volante central, ni siquiera entró a la lista de convocados y los rumores de salida son cada vez más fuertes, pero el DT reveló el motivo por el cual se ausentó.

En conferencia de prensa, Sebastián Battaglia fue consultado por el colombiano y su respuesta fue contundente. "Jorman tuvo un inconveniente al llegar tarde al primer entrenamiento, donde se ausentó", comentó el DT del Xeneize para sacar a la luz una cuestión que no se había hecho oficial en los últimos días.

Para reafirmar su posición con respecto al manejo del plantel, el DT agregó: "Yo ya dije en reiteradas ocasiones que teníamos reglas que cumplir dentro de nuestro equipo y fui bastante claro en algunas cuestiones. Por eso no tuvo la posibilidad de estar concentrado y de jugar".

Battaglia no convocó ni a Benedetto ni a Rojo: el motivo

Previo al encuentro ante Arsenal, quienes no estaban afectados al mismo tuvieron una sesión de entrenamiento de cara al duelo copero. Sin embargo, no se presentaron Darío Benedetto ni Marcos Rojo. Y el periodista de ESPN, Emiliano Raddi, explicó que "siguiendo con el castigo a Campuzano, la decisión que no estén ante Ferro por Copa Argentina viene por ese lado", teniendo en cuenta con la lógica de Sebastián Battaglia de "las reglas son iguales para todos". Pero hubo más.

Que Benedetto y Rojo quedaran afuera de la nómina para viajar a La Rioja, según la información de Martín Costa y Augusto César en Radio Continental, tiene que ver con "cuestiones extrafutbolísticas", además de que "el técnico de Boca los había guardado para jugar contra Ferro. Y mencionan que los dos jugadores estuvieron presentes en el cumpleaños de Iván Marcone, el sábado por la noche".

Gastón Ávila, entre un cruce con el Consejo, la cesión a Central y el interés del Sporting Braga de Portugal

Sebastián Battaglia no convocó a Ávila para el duelo del último domingo y todo indica que no seguirá en Boca, sumado a que Rosario Central ya inició gestiones formales para poder llevarse al "Gato" a préstamo por 18 meses. Lo que no contaban en el Xeneize es que se sumara un nuevo pretendiente, esta vez desde Europa, para hacerse de los servicios del zaguero.

Según informó Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases, el Sporting Braga de Portugal acercó una propuesta para comprar a Gastón Ávila y aún no hubo respuesta del Consejo de Fútbol. El Canalla, en tanto, seguirá pendiente al caso para poder concretar el regreso de una de sus figuras en el 2021.

Y mientras se resuelve su futuro, los periodistas Augusto César y Martín Costa revelaron que detrás de esa decisión de marginarlo del duelo inaugural del campeonato también tuvo un propósito disciplinario.

"En el entrenamiento de hoy jugando para la Reserva apareció hoy Gastón Ávila. Caso particular, porque jueves y viernes titular para jugar ante Arsenal. Viernes a la tarde, hubo un desencuentro con un miembro del Consejo por la reunión que iba a haber por su pase a Central y la renovación de su contrato. Lo cierto es que esa reunión no se produjo, hubo un enojo del jugador y Ávila pasó de ser titular a quedarse afuera de los concentrados", informó César desde el Boca Predio, además de confirmar que va a continuar su carrera en el Canalla.

Allí, Martín Costa lo interrumpió y primeramente explicó el motivo de ese roce, develando así que hay un desacuerdo en la renovación contractual debido a que Boca quiere extenderle el vínculo hasta diciembre de 2025, mientras que el jugador actualmente pretende que se mantenga el contrato actual con vigencia hasta 2024, y luego desde el piso de ESPN F12, el periodista agregó: "Es cierto que hubo un cortocircuito el fin de semana entre Ávila y gente del Consejo. Ávila no quiere firmar esa extensión y Boca quiere que lo firme".

Paredes habló de su regreso a Boca

En la tarde-noche de domingo, donde el elenco comandado por Sebastián Battaglia le ganó por 2-1 a Arsenal, Paredes presenció el partido desde uno de los palcos de La Bombonera y se dio el lujo de ser tomado por las cámaras televisivas cantando como en sus viejas épocas en el tablón. Y como si fuera poco, Mauricio Serna y Raúl Cascini le entregaron una camiseta con su apellido y el dorsal que utiliza en la Albiceleste, el 5.

En el seno dirigencial tienen la ilusión de mantenerse al frente de la conducción de la institución por muchos años más, por lo que también buscarán repatriar a jugadores que tengan un sentido de pertenencia con la camiseta. Y allí ingresa Paredes.

"Soy joven todavía para pensar en el regreso a Boca, quiero quedarme mucho tiempo en Europa y después volver al club", manifestó en Radio La Red. Los hinchas, al verlo en el Alberto J. Armando, además de verlo en las redes sociales de los jugadores del club de La Ribera, se ilusionaron con su retorno. Pero fue claro y sentenció: "Hablé con Román hace mucho. Tengo 27 años y cuando llegue la hora de volver, lo haré. No quiero ilusionar a nadie".

Battaglia pidió por la continuidad de Salvio

Los directivos del Xeneize saben bien que a Eduardo Salvio se le termina el contrato el próximo 30 de junio, pero quieren renovárselo. Y si bien están aguardando a que Juan Román Riquelme retorne de su travesía por Europa, después de la victoria en La Bombonera, en medio de la conferencia de prensa, Battaglia se puso firme.

“Tengo confianza de que Toto pueda seguir, después hay cosas que a mí no me competen. Pero imagino que estaría todo bien como para que siga en el club, y ojalá que pueda seguir”, aseveró el DT de Boca, donde presionó públicamente al jugador y a los dirigentes para que resuelvan la situación contractual lo antes posible.