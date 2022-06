Su salida del Xeneize es prácticamente un hecho, pero aún no está definido su próximo club.

El mercado de pases de Boca está lejos de estar causando el mismo ruido que generó a principios de 2022. Con el objetivo de pelear todos los frentes, el Consejo de Fútbol tomó la decisión de salir a buscar refuerzos solo en el caso de tener bajas sensibles en el plantel, pero en el reciente duelo contra Arsenal en la Liga Profesional quedó demostrado que el Xeneize tiene variantes además de los habituales titulares.

Los rumores en La Ribera apuntan más a las salidas que a los ingresos: jugadores como Esteban Rolón, Jorman Campuzano, Marcelo Weigandt y Nicolás Orsini, entre otros, podrían dejar el club azul y oro en busca de rodaje. Sin embargo, la ida más concreta a estas horas es la de Gastón Ávila.

Sebastián Battaglia no convocó al defensor para el duelo del último domingo y todo indica que no seguirá en Boca, sumado a que Rosario Central ya inició gestiones formales para poder llevarse al "Gato" a préstamo por 18 meses. Lo que no contaban en el Xeneize es que se sumara un nuevo pretendiente, esta vez desde Europa, para hacerse de los servicios del zaguero.

Según informó Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases, el Sporting Braga de Portugal acercó una propuesta para comprar a Gastón Ávila y aún no hubo respuesta del Consejo de Fútbol. El Canalla, en tanto, seguirá pendiente al caso para poder concretar el regreso de una de sus figuras en el 2021