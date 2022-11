Mientras Boca empieza a prepararse para el último partido del año, en donde también puede conseguir un tercer título en la temporada con el Trofeo de Campeones, en las oficinas de la Ribera se enfocan además en lo que será el mercado de pases. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que se abrió el cuestionamiento sobre la Supercopa a disputarse en Abu Dhabi, la cual finalmente no sería entre Boca y Patronato. Enterate de todo acá.

Zambrano cerca de renovar

Así como en el Consejo de Fútbol buscarán reforzar al plantel con jugadores de jerarquía, también trabajan en diversos contratos que se terminan el próximo 31 de diciembre. Y en las últimas horas, se confirmó que uno de los futbolistas continuará en el plantel.

"Las negociaciones se encuentran encaminadas para rubricar un nuevo contrato por dos temporadas", escribió en sus redes sociales el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, en relación a la renovación del vínculo de Carlos Zambrano. A pesar de que el defensor peruano aparece en los planes de Alianza Lima, club del cual es hincha y con el que soñaba jugar, se quedará en Boca.

De esta manera, Juan Román Riquelme retendrá a uno de los mejores zagueros del fútbol argentino, según su propio criterio: "Es una de mis debilidades, solo hay que decirle muchísimas gracias por defender así la camiseta", destacó hace unos meses el vice del Xeneize en diálogo con ESPN. Y ahora, respirará tranquilo porque seguirá teniendo al peruano.

Battaglia habló nuevamente de su salida

Después de muchos meses, Battaglia volvió a tocar el tema de su salida de Boca, pero se mostró con mucho más enojo que al momento de ser despedido por el Consejo de Fútbol. Y apuntó contra Juan Román Riquelme por las formas en las que le comunicaron que no continuaría al frente del plantel: "Obviamente que molesta, quizá podría haber sido de otra manera como cuando me contrataron para ese puesto", manifestó en diálogo con Radio del Plata.

Consultado al respecto de un contacto con el vicepresidente del Xeneize luego de dejar su cargo, el ex mediocampista central fue contundente: "No hubo diálogo con Riquelme. Podría haber hablado nuevamente, como dos personas civilizadas o mayores, pero no volví a hablar", sentenció. Sin embargo, añadió que "Boca está por encima de cualquier nombre y es lo que va a quedar. Hay que mirar para adelante y desearle lo mejor. Por supuesto que tomaría un café con él".

¿La Supercopa toma otro rumbo?

Hace escasas semanas, se confirmaba a Abu Dhabi como el insólito destino de la Supercopa Argentina, torneo a un partido que disputan históricamente el campeón de la Liga con el de la Copa Argentina. Con Boca ya consagrado en el campeonato "largo", solo quedaba concretar quien sería su rival con la definición del certamen federal en donde la final la disputaban Patronato y Talleres.

Y luego de lo que fue el histórico triunfo del Patrón por la mínima en Mendoza, se supo que finalmente la Supercopa sería Boca-Patronato en Emiratos Árabes Unidos, algo verdaderamente insólito contemplando que el conjunto entrerriano viajaría a Medio Oriente estando en la B Nacional. Sin embargo, ahora esta final parece haber tomado un rumbo completamente distinto.

Resulta que en las últimas horas, desde AFA hicieron circular una realidad acerca de esta final en Abu Dhabi en donde Patronato no entra en la ecuación, e incluso ¡tampoco Boca en su totalidad!

En concreto, desde TyC Sports informaron que lo cierto es que esta Supercopa no es la habitual, sino que fue el nombre que se le puso al campeonato desde el Abu Dhabi Sports Council para promocionarla y bautizarla, pero en realidad se trataría de otro campeonato distinto, en donde no están definidos los participantes de momento. "Lo que se acordó entre la AFA y Abu Dhabi es la realización de una nueva copa que a día de hoy no existe, por lo que Patronato no la disputará", explicó el periodista Lucas Beltramo.

Entonces, ¿quiénes la disputarán? En principio, el único confirmado no es Boca, sino que es Racing. Esto se debe a que se barajan dos posibilidades, en donde una de ellas es la del cruce entre el campeón del Trofeo de Campeones contra el líder de la tabla anual 2022; mientras que la otra opción es el primero vs el segundo de la tabla anual. Al ser la Academia el líder de dicha tabla, tendrían el lugar asegurado para esta Copa, mientras que Boca solo lo tiene si se trata del segundo formato.

En caso de sostenerse con el campeón del TdC, tanto Tigre como el Xeneize tendrían chances de disputar esta "Supercopa" en Abu Dhabi, pero Racing ya habría asegurado su lugar en caso de confirmarse esto de parte de AFA, situación que está en discusión aún dentro del fútbol argentino. Vale la aclaración, la Supercopa Argentina original se disputará entre Boca y Patronato, pero sin fecha ni sede definida. Así, los entrerrianos no irán a Emiratos Árabes ni los de la Ribera lo tienen asegurado.

El pedido del Colo Barco para renovar su contrato

El Diario Olé reveló la frase que le llegó desde el club: "Parece difícil que renueve. Hace un año casi como un gesto firmó por uno más. Ahora, si nada cambia, Boca lo va a perder". El medio agrega: "Más allá de que se pongan o no de acuerdo en los números, después de cansarse de escuchar elogios de propios y extraños y demostrarlo en ese torneo internacional con la Selección, su gente hizo saber que al chico le gustaría tener cierta garantía de Primera División". Si no le cumplen, ¿se irá?

Fabra y Pol Fernández jugarán el TdC

La última fecha de la Liga Profesional 2022 terminó con un festejo muy importante para Boca. El equipo se consagró campeón del certamen y dio la vuelta olímpica ante su gente en La Bombonera. En cuanto a lo futbolístico y reglamentario, ese partido con Independiente dejó una duda: la presencia o no de Frank Fabra y Guillermo "Pol" Fernández en el Trofeo de Campeones.

Es que ambos futbolistas titulares vieron la quinta amarilla y así se ganaron la suspensión que contempla el reglamento de la AFA. Sin embargo, quedaba la incógnita en cuanto al partido sin jugar que tenían que cumplir: ¿debía ser en el próximo torneo de liga o ya aplicaba para el siguiente encuentro organizado por la Asociación?

Como este domingo 6 de noviembre Boca debe enfrentarse a Tigre o Racing (se define este miércoles) para definir un nuevo título, el club de la Ribera aguardaba la decisión final del Tribunal de Disciplina sobre la sanción de ambos futbolistas. Y el Diario Olé reveló este lunes que al Xeneize le avisaron que podrá contar con los dos.

¿Puede llegar Torreira en enero?

¿Qué le falta al plantel profesional de Boca para poder pelear por la Copa Libertadores? Flamengo acaba de consagrarse campeón del torneo continental arransando con todos sus rivales y demostrando que está a otro nivel. ¿Qué le queda al Xeneize en cuanto a futbolistas para poder pelearle a los gigantes brasileños?

En TyC Sports se estaba debatiendo sobre el tema y el periodista Leandro "Tato" Aguilera sorprendió a todos cuando empezó a dar nombres. En concreto, surgió una lista de posibles refuerzos para el conjunto azul y oro y el que llamó la atención fue uno por su condición de top mundial.

El cronista aseguró que entre los apuntados por el Consejo de Fútbol está Lucas Torreira. "Boca va a traer jugadores de alta gama. Kannemann es alta gama, Torreira también. Roger Martínez podría ser también. En Boca creen que tienen que venir cuatro refuerzos de jerarquía en enero", sostuvo.

Para ampliar el tema del mediocampista uruguayo, que ya confesó sus ganas de jugar en Boca hace mucho tiempo, Aguilera comentó: "Cuando estuvo en La Bombonera, hace poco, vio un partido y recorrió el estadio, se lo vio con esas ganas de ponerse la camiseta de Boca. Obviamente que depende de las negociaciones, pero bueno". Y puso otro ejemplo: "A futuro, cuando Leo Paredes quiera ponerse la de Boca, va a depender de él".

¿Se va Orsini?

El periodista Augusto César informó en "ESPN F12" que hay un interés desde el exterior. "Sé que hay alguna oferta de préstamo por Orsini dando vueltas. Pero la idea del Consejo de Fútbol es la misma: resolver quiénes llegan primero y después ver quiénes se van", indicó.



"La oferta de préstamo por Orsini es de la MLS", agregó el cronista. Pero luego aclaró: "Boca quiere saber primero con quiénes va contar y después desprenderse. Como hizo siempre. Y me parece lógico: no podés sacar a alguien de un puesto y por ahí después no traer a nadie. Me parece que van a volver a hacer lo que han hecho en todos estos mercados de pases".

Revelaron que en Boca seduce Copetti y ya se sabe qué jugador pide Racing a cambio

Rodolfo "Gringo" Cingolani fue por más y comentó: "Hay un jugador que a Boca le seduce mucho, pero para mí hay cero posibilidades, o casi cero. Pero se ilusionan con que no saben cómo está la relación con el club". "Por ahí, en una de esas... Les va a sorprender. Yo creo que no se va a dar porque para mí se termina yendo al exterior", agregó.

"Es un delantero centro, que puede jugar por afuera también. Está en el fútbol local pero si se pone la de Boca y no le va a pesar. Viene de jugar en un equipo grande", amplió el panelista. Y luego dio su nombre: "Es Enzo Copetti. Creen que a lo mejor la relación con los hinchas se resintió. Yo creo que es recuperable... Pero les quita el sueño Copetti".

Pero eso no es todo. Cingolani también comentó que hay un jugador de Boca que en Racing interesa y mucho desde hace tiempo y que podría darle forma a la negociacicón. "Hay un jugador que interesa mucho en Racing: Almendra. Almendra por Copetti. Ya lo han intentado, eh", deslizó.