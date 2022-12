Mientras los futbolistas de Boca se encuentran en un breve receso entra una parte y otra de la pretemporada por las fiestas, han transcurrido enormes novedades del mercado de pases y de los comicios del próximo año, ya que Riquelme confirmó que en unas horas hará oficial la presentación de su agrupación política. Enterate de todo acá.

Riquelme presenta su agrupación política

Desde que asumió su rol en Boca como el vicepresidente a cargo del fútbol, Juan Román Riquelme se metió de lleno en el día a día del Xeneize y manejó los hilos en todo momento. Cada decisión importante pasa por su aprobación y él es quien elige le rumbo deportivo de la institución.

Por eso, cada movimiento que da el ídolo es seguido de cerca por todos, dado que tiene un alto impacto en Boca como club y como equipo de fútbol. En este sentido, la gran noticia de este lunes tiene que ver con una determinación de Román que sorprendió a todo el panorama político azul y oro.

¿Qué pasó? El periodista Leandro "Tato" Aguilera publicó en su cuenta de Twitter una inesperada noticia. "Juan Román Riquelme presentará su agrupación. Será este martes a las 19 horas en la Bombonera. Se esperan más de 5000 socios en el estadio", aseguró.

Desde hace un tiempo se rumorea con la posibilidad de que Riquelme arme su propia agrupación política para prepararse de cara a las elecciones de fines del 2023. Si bien era esperable que tome una postura así, no dejó de sorprender que el ídolo lo lleve a cabo. ¿Qué dirá este martes?

La revelación sobre Lodeiro que ilusiona a los hinchas en medio de su posible regreso a Boca

En febrero de 2015, y a cambio de casi 5 millones de millones, Nicolás Lodeiro llegó a Boca procedente de Corinthians con 26 años, en pura plenitud futbolística. Luego de un buen paso por Europa y siendo clave en la Selección de Uruguay, el volante creativo se ponía la azul y oro, rompiendo de esta manera el mercado de pases en aquellas épocas del fútbol argentino.

Pese a haber disputado solo 51 encuentros, Lodeiro quedó en el corazón de los hinchas de Boca rápidamente por una brillante actuación en un Superclásico en el Monumental, donde no solo convirtió el gol del triunfo sino que incluso festejó con un "Topo Gigio" hacia toda la tribuna de River.

Sin embargo, le quedó la espina de una Copa Libertadores en 2016 en donde el Xeneize era el máximo candidato y se quedó en las semifinales perdiendo ante Independiente del Valle. Por eso, desde que empezó a sondearse nuevamente su nombre como posible refuerzo en este mercado de pases dándose así la posibilidad de un segundo ciclo, desde el entorno de Lodeiro hicieron saber que sus ganas de volver a Boca eran enormes.

Sabiéndose que para su regreso, el Xeneize tendrá que desembolsar 2 millones de dólares para destrabar su salida del Seattle Sounders de la MLS, en las últimas horas llegó una postura clave para que Lodeiro pueda retornar, ya que el periodista Facundo Pérez confirmó que el volante uruguayo de 33 años "sueña con volver a Boca hace tres mercados de pases".

Para que se dé su vuelta, en la Ribera saben que deberán liberar un cupo de extranjeros todavía, ya que poseen 4 en el equipo (Villa, Óscar Romero, Advíncula y Zambrano) y dos a préstamos que igualmente ocupan el hueco (Campuzano y Jan Hurtado). En cuanto esté resuelto el asunto, desde Boca acelerarán por su pase. Las ganas del jugador de regresar a Brandsen 805 son claves.

El "gesto" no económico que Boca le pedirá a Rossi si se va libre

La situación de Agustín Rossi aún no tiene una decisión final confirmada pero todo va camino a un desenlace en particular. En estos momentos, no hay nada oficializado sobre el futuro del arquero: sus opciones son renovar su contrato en Boca o irse al Flamengo de Brasil.

Ya hubo varias conversaciones entre el representante de Agustín y el Consejo de Fútbol y no se dio el acuerdo que el Xeneize esperaba lograr. A eso se le suma la fuerte información que llega desde Brasil: el "Fla" le hizo una propuesta más que interesante al guardameta y parece tomar la delantera.

¿Cómo puede darse la salida de Rossi? Una primera opción es que el club carioca le pague un monto a Boca para llevarse al arquero en enero, pero también sobrevuela la posibilidad de esperar hasta junio para que pueda irse libre del Xeneize y acordar prima con el "Fla". En este sentido, ya se conoce la postura del club de la Ribera.

El periodista Marcos Bonocore reveló cómo está la situación actualmente: "A día de hoy, la renovación de Rossi con Boca es una utopía. Está cada vez más cerca de irse libre en junio". Pero aclaró: "Si es así, el club espera que esté a disposición para ser utilizado hasta el último día. Mientras tanto, Chiquito Romero apunta a comenzar a la par del grupo en enero". De esta manera, Boca le planteará a Rossi que, por más que se vaya en junio, tendrá que estar para atajar en cualquier momento del 2023.

Otro cambio en la Supercopa entre Boca y Racing

El Mundial de Qatar terminó y, pese a los festejos por el título de la Selección Argentina, ahora no queda más que volver a la programación habitual en la Liga Profesional. Justo antes del inicio del Torneo LPF, Boca y Racing tendrán una especie de "revancha" tras haber disputado el Trofeo de Campeones que dejó una catarata de expulsados.

Según lo definió AFA junto a los organizadores del certamen en Abu Dhabi, el Xeneize y la Academia serán los protagonistas de la primera Supercopa Argentina que se llevará a cabo fuera del territorio nacional y poco a poco se van conociendo los detalles de un partido que se jugará en menos de un mes.

Durante la última semana salió a la luz la fecha del encuentro: 21 de enero. Sin embargo, solo fueron estimaciones y no hay información oficial. "Deberíamos tener la confirmación pronto para hacer la planificación", expresó el Mago Capria, dirigente de Racing, descontento por la desorganización.

Como si fuera poco, en ambos clubes ahora se desayunaron que, por pedido del emirato, el clásico por la Supercopa Argentina 2023 se adelantará para el viernes 20 de enero y el calendario vuelve a sufrir modificaciones de último momento, según la información del medio Doble Amarilla. Mientras tanto, Boca y Racing esperan la finalización de las fiestas para encarar el tramo más exigente de la pretemporada antes de pelear por el primer título del año.

El llamativo gesto que tuvo un jugador que vistió la azul y oro

Los dirigentes de Boca están enfocados en el armado del equipo para que Hugo Ibarra no tenga que lamentarse en el futuro por falta de recambio o porque no pueda suplir la ausencia de algún jugador suspendido. Por eso mismo, Riquelme quiere encontrar a los mejores futbolistas posibles para que se pongan la azul y oro.

Una de las mayores prioridades para el vicepresidente del club de La Ribera es poder repatriar a Nicolás Lodeiro, quien hace tiempo viene buscando pegar la vuelta hacia el fútbol argentino y así dejar de jugar en la MLS, donde mantiene contrato con Seattle Sounders hasta mediados del 2023.

Pero el uruguayo no es el único que quiere volver a jugar en La Bombonera y sentir el clamor popular de los hinchas boquenses. A pesar de que se encuentra repleto de tranquilidad en el fútbol brasileño, Junior Alonso le envió un claro mensaje a Riquelme para que trate de conseguir su regreso.

Después de que un hincha le escribiera en Twitter y le solicitara que retornara hacia el Xeneize, el defensor paraguayo likeó la propuesta que recibió y muchos de los fanáticos que vieron la acción que tomó en las redes sociales también aclamaron por una nueva chance para Alonso. ¿Volverá?

Boca se aseguró a un jugador para el 2023: "Firma esta semana"

Ya pasó la euforia por el Mundial de Qatar, donde la Selección Argentina se coronó, y de a poco comienza a tomar color el mercado de pases dentro de la Liga Profesional. De cara a ello, Boca está trabajando fuertemente en la incorporación de futbolistas, como así también en aquellos contratos que aún no fueron renovados.

Mientras los directivos del Xeneize aguardan por el análisis de Hugo Ibarra para saber qué jugadores serán los prescindibles, sigue dando vueltas la posibilidad de que un jugador se marche del club sin dejarle un solo centavo. Por eso mismo, Riquelme quiere resolverlo de manera urgente.

Este sábado finalizará el contrato de Carlos Zambrano, quien tiene una propuesta de Alianza Lima. Tras tener la oferta formal por parte de Boca hace más de dos meses, los directivos se encontraban algo molestos, sobre todo por el simple hecho de que el peruano no respondía a la misma. Pero en las últimas horas se definió qué ocurrirá.

Desde las tierras incas, el periodista Carlos Alberto Navarro afirmó durante la edición de su bloque deportivo en PBO Noticias que "en Boca estaban resentidos porque Carlos Zambrano se demoraba en renovar. Lo cierto es que el zaguero está tratando de ‘tú a tú’ con Riquelme y me acaban de informar que firma esta semana con Boca Juniors por dos años". De esta manera, los de La Ribera se aseguraron la continuidad del Kaiser.

Vuelve Equi Fernández

Los jugadores de Boca ya disfrutaron de la Navidad y ahora piensan en lo que será el regreso a los entrenamientos junto a Hugo Ibarra, este martes. Pero finalizada la jornada del viernes 30 de diciembre volverán a ser licenciados para disfrutar de la llegada del Año Nuevo.

Como aún queda mucho tiempo de trabajo por delante, el cuerpo técnico decidió que los futbolistas se reincorporen el 2 de enero. Si bien esperan poder contar con Carlos Zambrano, quien renovaría su vínculo en esta semana, también volverán a verse las caras con quienes estaban a préstamo.

Uno de los jugadores a los que Ibarraconsiderará como un refuerzo es, nada más ni nada menos que Ezequiel Fernández. El mediocampista se entrenó en Tigre hasta el viernes 23 de diciembre y, más allá de que quiere continuar en Victoria, la situación es muy compleja.

El contrato que posee con Boca impide que así sea, por lo que debería negociarse una nueva cesión, pero además Ibarra pretende tenerlo como una opción de recambio, además de que peligra la continuidad de Alan Varela.

Para que Equi pueda quedarse en Tigre, primero deberá darse su renovación contractual con el Xeneize, ya que su vínculo finalizará en diciembre de 2023, por lo que no podría retornar porque se quedaría con el pase en su poder.

En el caso de que llegue a un acuerdo con Riquelme y el Consejo de Fútbol, Fernández podría llegar a volver a emigrar. Sin embargo, estará sujeto a la decisión que termine tomando Hugo Ibarra.