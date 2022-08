Cada día que pasa es una eternidad en Boca. Todo puede ocurrir puertas adentro en apenas 24 horas y este sábado, con el partido ante Defensa y Justicia a la vuelta de la esquina, el Xeneize tuvo un día agitado. El Kun Agüero opinó sobre Rossi, Ibarra limpió a un titular y mucho más.

¿Esquema conservador? Ibarra confirmó el equipo de Boca, con un cambio táctico para la visita a Defensa y Justicia

Por la fecha 15 de la Liga Profesional, Boca visitará a Defensa y Justicia este domingo a las 20:30 en Varela. Luego del empate sin goles frente a Rosario Central, que derivó en la protesta de la gente en La Bombonera, el Xeneize irá frente al "Halcón" en busca de tres puntos que vuelvan a ponerle calma al clima interno del club.

Hugo Ibarra preparó al equipo durante las últimas horas y este sábado confirmó a los once titulares. Para sorpresa de muchos, el director técnico metió un cambio de esquema que plantea el siguiente interrogante: ¿el conjunto azul y oro irá a cuidarse a Varela?

Ibarra armó un ensayo en el que sacó a Óscar Romero y ubicó a Juan Ramírez, armando así un nuevo esquema táctico: 4-4-2, con mucha presencia en el mediocampo y solo dos delanteros. A pesar de las dudas, el DT confirmó a Cristian Medina, Alan Varela y Guillermo "Pol" Fernández en el centro de la cancha, además de Ramírez.

Revelaron quién es el DT que Bianchi le recomendó a Riquelme para Boca en 2023: "A él le gusta..."

Si bien Hugo Ibarra fue ratificado en el cargo de director técnico de Boca hasta diciembre, se sabe que el Consejo de Fútbol tiene planeado buscar a otro entrenador para el 2023. Tras el despido de Sebastián Battaglia, los dirigentes designaron al DT de la Reserva como reemplazante para que se encargue del plantel por estos meses, mientras buscan al candidato ideal para la próxima temporada.

En este sentido, ahora trascendió que Juan Román Riquelme tuvo una reunión con Carlos Bianchi para hablar del tema. Y no precisamente para ofrecerle el cargo, sino para pedirle una opinión al "Virrey", el mejor entrenador de la historia del club y hombre de confianza de Román. En la conversación, Carlos le dio un nombre a Riquelme y revelaron cuál fue.

El periodista Rodolfo "Gringo" Cingolani contó los detalles de la charla en TyC Sports. "El Ruso Zielinski merece la chance. Y voy a contar algo más, que en el pedido y la recomendación a Román me olvidé. Hace dos o tres días, Román se encontró con alguien que quiere mucho, casi un segundo papá para él: Carlos Bianchi. Y hablaron de entrenadores. Hablaron de fútbol", comenzó.

Boca extendió el contrato de una de sus grandes promesas y los hinchas explotaron

El mundo Boca está revolucionado. Después de un partido en el que La Bombonera habló y pidió respuesta (vs. Rosario Central), Hugo Ibarra planea algunos cambios y la Comisión Directiva confirmó a través de las redes oficiales del club la extensión de contrato de una de sus grandes promesas. Los hinchas, por su parte, explotaron en las redes.

A pesar de que la gente cantó por Agustín Rossi y se quejó por el rendimiento individual de algunos futbolistas en La Boca, la CD continúa firme en su idea de mantener a Hugo Ibarra al mando hasta diciembre y le renovó el contrato a una de las joyitas que más le gusta al Negro.

En su cuenta oficial, Boca relizó un posteo en el que contó que "Brandon William Cortés, enganche categoría 2001, firmó la extensión de su contrato hasta diciembre 2026 junto a Jorge Bermúdez del Consejo de Fútbol". Así, el Xeneize le puso blindaje al 10 de la Reserva, uno de los preferidos de Ibarra.

La sanción fue solo el principio: la fuerte determinación del Consejo de Boca con Benedetto

Como Exequiel Zeballos se lesionó y recién volverá en 2023 (su recuperación le demandará entre cuatro y seis meses), Boca pidió un permiso ante la AFA para incorporar a un reemplazo. De esta manera, el Xeneize contará con diez días para sumar a un refuerzo que ocupe el lugar del "Changuito" dentro del plantel azul y oro.

El Consejo de Fútbol ya tiene una pequeña lista de nombres y hay dos extremos en carpeta: Diego Valoyes y Ángel Romero. Pero también aparecen dos centrodelanteros en la mira: Gabriel Ávalos y Guido Carrillo. ¿Qué significa esto y cómo repercute en la situación de Darío Benedetto?

El periodista Augusto César contó en "ESPN F12" que esta determinación de los dirigentes tiene que ver con la figura del "Pipa": le quieren buscar un reemplazo. "Buscar un nueve, con Benedetto, Vázquez y Orsini, es porque ellos están viendo un panorama más allá de este mercado de pases. Yo no puedo afirmar que Benedetto siga jugando en Boca en 2023. Por todo lo que ha pasado. Y creo que el Consejo de Fútbol siente lo mismo", señaló.

Se supo: el incómodo momento que vivió el hermano de Riquelme con los hinchas de Boca en La Bombonera

El partido entre Boca y Rosario Central quedó marcado por un hecho que nunca antes había ocurrido: un grupo de hinchas le reclamó a Jorge Amor Ameal por el presente del equipo. Apareció un video en el que se vio a los plateístas gritarle al presidente, quien estaba en su palco, pidiéndole por un director técnico para el plantel.

Pero eso no fue todo: el periodista Gabriel Anello contó en Radio Mitre que también le recriminaron a Ameal por la no renovación de Agustín Rossi. Y reveló cuál fue la respuesta del máximo dirigente del club: "Lo encararon los hinchas de Boca cuando salía del palco y la respuesta del presidente fue: '¿Y yo qué tengo que ver con los contratos?'. Esto es para que se den una idea de cómo está el mundo Boca".

Al parecer, Ameal no fue el único que pasó un mal momento en La Bombonera. El periodista Fabio "Pipi" Novello informó en Radio La Red que al hermano de Riquelme también lo increparon. "Al ídolo, salvo que descienda, va a ser difícil que lo insulten. Pero sí sé que pasó algo más el otro día. Además de Ameal, lo encararon al hermano de Riquelme cuando salía del estadio", tiró.

Se complicó el panorama por uno de los delanteros que quiere Riquelme: "En estos términos, no hay negociación"

¿Quién será el cuarto refuerzo de Boca en este mercado de pases? Por la lesión de Exequiel Zeballos, el conjunto azul y oro tiene la chance de incorporar a un futbolista más para reemplazar a su delantero y ya hay varios nombres en la lista del Consejo de Fútbol. Sin embargo, parece que uno se complicó más de lo pensado.

Hasta el momento surgieron cuatro variantes de peso para ocupar el lugar del "Changuito" dentro del plantel. Como extremos aparecen Diego Valoyes y Ángel Romero y como centrodelanteros surgieron los nombres de Gabriel Ávalos y Guido Carrillo. Todos con situaciones distintas.

Sin embargo, el periodista Marcos Bonocore comentó que lo del colombiano se complicó. "Tema Valoyes y el interés de Boca. Talleres rechazó una oferta cercana a 7 millones de dólares de Alemania hace un mes. Andrés Fassi (presidente de Talleres) sabe que Boca quiere incluir la deuda de 2.4 milloes de dólares. En esos términos, no hay negociación. Quieren venderlo al exterior", sostuvo.

Ibarra se cansó: el jugador de Boca que quedó afuera de los convocados para visitar a Defensa

Boca viene de igualar sin goles frente a Rosario Central, y buscará volver a sumar de a tres cuando, este domingo, visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Y si bien tendrán un encuentro muy complicado, los dirigidos por Hugo Ibarra trabajaron durante la (corta) semana en pos de revertir la mala imagen que dejaron el último miércoles.

El Xeneize se encuentra en la decimatercera colocación de la tabla de la Liga Profesional, a 9 unidades del líder Atlético Tucumán. Pero más allá del triunfo, buscarán mostrar una buena actuación que pueda contra el equipo de Sebastián Beccacece.

Para ir detrás de la victoria en el estadio Norberto Tomaghello, el entrenador de Boca desafectó a Nicolás Orsini, quien no viene teniendo buenas actuaciones, y su nivel empeora con el correr de los partidos.

Además de la ausencia del ex Lanús, Ibarra volvió a prescindir de Jorman Campuzano, quien está buscando una salida de la institución, y de Luis Advíncula, por quien no hubo un parte médico, hasta el momento. Pero sí le dio lugar a una de las mejores joyas que tiene el club de La Ribera: el juvenil de 21 años, Brandon Cortés, quien viene de extender su contrato con Boca.

El Kun Agüero y el comentario menos esperado sobre Rossi que revolucionó el Mundo Boca

Boca atraviesa un momento delicado puertas adentro. Tras la eliminación temprana de la Copa Libertadores, la Comisión Directiva comenzó a meter mano en el primer equipo y, aunque toda La Bombonera haya coreado su nombre, Agustín Rossi no renovó su contrato. Por ello el Xeneize ya contrató a Chiquito Romero, pero el Kun sorprendió opinando al respecto.

Cuando Sergio Agüero prende la cámara no tiene pelos en la lengua. Sincero y sin vueltas, el ex Barcelona y Manchester City siempre dice lo que piensa. Y en este caso, después de leer a varios en el chat, se metió en el tema del momento en el Xeneize. ¿Qué dijo el ex Selección Argentina?

Primero, el ex Barcelona elogió al 1 de Boca: “Rossi creo que le está salvando las papas mal a Boca. A mí las veces que lo vi me gustó. Yo tengo que patear un penal y está Rossi en frente que viene de atajar varios penales y... la pienso dónde tirar. Empieza un poquito ese ‘¿a dónde la tiro?’”. Y siguió...

Ruggeri cruzó en vivo a sus compañeros por cómo entrevistaron a Riquelme: "¿Es según la cara?"

La jornada del viernes contó con el regreso de Óscar Ruggeri a ESPN F90. Luego de protagonizar un divertido momento con Sebastián Vignolo, el Cabezón se puso al día con los distintos temas que fueron sucediendo durante su ausencia. Entre ellos, estuvo la entrevista de sus compañeros a Juan Román Riquelme.

Luego apuntó directo contra Daniel Arcucci: "Le hiciste un discurso así de grande, hay que hacer la pregunta. No un discurso o ponérsela linda. Los periodistas buenos hacen las preguntas y listo. ¿Te viste vos? ¿Viste todo lo que hablaste? ¿Una pregunta tan larga?".

"Sí, suelo poner en contexto las preguntas. Hay que ser respetuoso. Estoy muy contento por cómo hice la pregunta", fue la respuesta del periodista ante el reproche de Ruggeri. "Bueno, te voy a escuchar porque con otros no hacés así", devolvió el Cabezón. ¡Fuerte!

Palazo de Ruggeri a Riquelme y el Consejo de Fútbol: "Nos echaban la culpa a nosotros..."

Despúes de un tiempo, Oscar Ruggeri regresó a "ESPN F90" y habló de todo. El exfutbolista analizó la actualidad de Boca y no dudó en pegarle a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol debido a todos los problemas que tiene el club en estos momentos.

"Lo que es Boca, eh... Quilombito... Nos echaban la culpa a nosotros... ¿O no? ¿No le echaban la culpa a los periodistas? Decían: 'Ustedes hablan en contra de Boca', qué sé yo. Son ellos mismos los que se tiran tiros en los pies, ¿viste que hay que dejar pasar el tiempo?", manifestó en primera instancia el "Cabezón", en tono de burla.

Luego se puso serio y explicó qué es lo que cree que les pasa a los hinchas del Xeneize. "Está enojada la gente, quiere un entrenador. Quieren que le digan 'Éste es el entrenador'", manifestó en su charla con Sebastián Vignolo, el conductor del programa.

Boca está muy atento a la gran actualidad que tiene el que podría ser el primer refuerzo de 2023

Juan Román Riquelme y los miembros del Consejo de Fútbol analizan constantemente a aquellos jugadores que tienen en carpeta para Boca, dado a que el próximo mercado de pases será fundamental para ir detrás de los grandes objetivos que tienen en la institución.

Después de que surgiera la posibilidad de que Darío Benedetto deje al Xeneize, y no por una cuestión deportiva, en el mundo azul y oro se vieron maravillados por el majestuoso presente que atraviesa uno de los apuntados por la dirigencia para el 2023.

Otra negativa para Riquelme de cara al 2023: "Pasaron los tiempos"

Más allá de que Boca está buscando la manera de solucionar los problemas que acarrea en la actualidad, sobre todo con los referentes del plantel que comanda Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y el resto de los miembros del Consejo de Fútbol están pensando en el futuro, y analizan algunos cambios para el 2023.

En el territorio boquense no están del todo conformes con el andar que tiene Ibarra, que fue ratificado por los directivos hasta fin de año tras la salida de Sebastián Battaglia. Y no es para menos, ya que el plantel tiene un andar muy irregular, además de que el rendimiento futbolístico continúa en baja. Y los candidatos para suceder al formoseño siguen dando vueltas en el radar de Riquelme.